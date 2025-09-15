Oborio rekord star 52 godine: Owen Cooper postao najmlađi glumac koji je osvojio Emmyja

Ovogodišnja dodjela nagrade Emmy ostat će upisana u povijesti. Naime, britanski glumac Owen Cooper (15) postao je najmlađi muški dobitnik glumačke nagrade u povijesti Emmyja.

Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Proglašen je najboljim sporednim glumcem, a to mu je donijela uloga u mini seriji 'Adolescencija', u kojoj je utjelovio školarca uhićenog pod sumnjom za brutalno ubojstvo kolegice iz škole.

Serija je pokorila konkurenciju s impresivnih šest nagrada.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

- Stajati ovdje je jednostavno nadrealno. Wow. Kad sam prije nekoliko godina krenuo pohađati satove glume, nisam očekivao da ću uopće biti u SAD-u, a kamoli ovdje - rekao je mladi glumac kada je primio nagradu.

Istaknuo je kako je važno izaći iz zone komfora.

- Ovaj večerašnji rezultati dokazuje da ako slušaš, fokusiraš se i izađeš iz svoje zone komfora, onda možeš i postići sve što želiš. Koga briga ako se osramotiš? Sve je moguće. Prije tri godine nisam bio nitko i ništa, sada sam ovdje - kaže.

Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Zahvalio je svojoj obitelji, kolegama iz serije i produkcijskom timu.

- Možda je moje ime na ovoj nagradi, ali ona zapravo pripada ljudima iza kamere - dodaje.

Inače, Cooper je srušio rekord koji je prethodno držao Scott Jacoby, koji je imao 16 godina kada je osvojio Emmyja 1973. godine za film 'That Certain Summer'. Roxana Zal ostala je najmlađa dobitnica Emmyja. Ona je imala 14 godina kada je osvojila kipić 1984. za film 'Something About Amelia'.