'THE PAPER'

Obožavate gledati 'The Office'? Mogla bi vam se svidjeti i ova serija: Uskoro stiže na Peacock

Piše Jasmina Bauman,
Čitanje članka: 1 min
Iza sitcoma, koji stiže 4. rujna, stoji producent američkog ‘The Officea’, a sudjeluje i Ricky Gervais zaslužan za originalnu britansku verziju

Nakon završetka dokumentarca o tvrtki Dunder Mifflin (iz serije “The Office”) ista dokumentarna ekipa seli se u Toledo, Ohio, kako bi zabilježila pokušaj spašavanja propaloga lokalnog lista pod imenom The Truth Teller. Lokalni idealist i izdavač Ned Sampson (Domhnall Gleeson) odluči ponovno pokrenuti novine koje su nekad bile stup lokalne zajednice, ali sad više ne mogu konkurirati brzom, jeftinom internetu i društvenim mrežama.

Okuplja šaroliku grupu novinara volontera. Tu je amaterka koja ne zna razliku između objektivnosti i kolumne, pa ekscentrični karikaturist s političkim ambicijama, zatim urednica koja dolazi iz europskog ozbiljnog novinarstva, bivši knjigovođa iz Dunder Mifflina... To bi ukratko bio sadržaj serije “The Paper”.

Premijera prvih četiriju epizoda je 4. rujna na Peacocku, a zatim će se svakog idućeg četvrtka emitirati po dvije nove epizode do 25. rujna. Dovoljno je reći da su tvorci i producenti serije Greg Daniels (“The Office” za američko tržište) i Michael Koman (“Nathan for You”), na nekim epizodama radit će i kreator originalne britanske serije Ricky Gervais, pa ako ste fanovi “The Officea”, ovo je definitivno preporuka za gledanje.

- Ne mislim da je moj lik uopće poput Michaela Scotta. Ako bih se natjecao s onim što je napravio Steve (Carell) ili Ricky Gervais, bio bi to ogroman promašaj. Moj lik Ned je sasvim originalan, u drukčijem okruženju s novim likovima i poslom, tako da ‘The Paper’ nije nastavak nego sasvim nova priča - govori Domhnall Gleeson, koji igra izdavača Neda.

- I John Krasinski i Steve Carell, koji su glumili u američkoj verziji ‘The Officea’, podržali su me da prihvatim ulogu. Krasinski će se možda pojaviti u cameo ulozi, ali Carell ne - dodao je. 

