Obožavatelji razočarani! Spice Girls umjesto turneje najavile kolekcionarski set od 277 funti

Obožavatelji grupe Spice Girls ostali su razočarani nakon što je dugo iščekivana „velika vijest” konačno otkrivena. Umjesto najave povratničke turneje na kojoj bi nastupile svih pet članica, grupa je predstavila posebno izdanje pod nazivom 'The Singles Collection', čija najskuplja verzija košta čak 277,99 funti. Kolekcija izlazi povodom 30. godišnjice debitantskog hita 'Wannabe', pjesme koja je 1996. godine osvojila svjetske glazbene ljestvice i od Spice Girls napravila jedan od najvećih pop-fenomena svih vremena, prenosi Daily Mail.

Foto: Instagram

Najava je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama. Obožavatelji su se u srijedu posebno uzbudili nakon što je grupa objavila zagonetan video, vjerujući da bi mogao najavljivati povratak na pozornicu.Kada je otkriveno da je riječ o novoj kolekciji, razočaranje nije izostalo.

- Reći ću vam što želim! Što doista, doista želim... TURNEJU SA SVIH 5 ČLANICA!!! - napisao je jedan obožavatelj.

- Želimo turneju. Ništa drugo osim toga - poručio je drugi.

- Ljudi, želimo dvije stvari – album 'Spice World' na streaming platformama i turneju u punom sastavu. Molim vas, ostvarite to - napisao je treći obožavatelj.

Nova kolekcija bit će dostupna od 6. studenoga, i to u nekoliko različitih izdanja, a obožavatelji će moći birati između CD-a i obojenih 7-inčnih vinilnih ploča. Najskuplje izdanje, vrijedno 277,99 funti, uključuje komplet vinila i CD-a, poster i naljepnice, dok je najpovoljnija opcija kolekcija od 14 CD-a za 94,99 funti. Posebnu vrijednost za kolekcionare trebale bi imati dosad neobjavljene snimke i demo-verzije pjesama. Među njima je i 'Do You Think About Me', jedna od najranijih demo-snimki grupe, koja će javnosti biti predstavljena gotovo tri desetljeća nakon što je nastala.

AFP/Pixsell | Foto: AFP/Pixsell

U kolekciju će biti uključene i sve B-strane singlova, dok su svih pet članica Mel B, Mel C, Emma Bunton, Geri Halliwell-Horner i Victoria Beckham pripremile posebne poruke povodom velike obljetnice. Grupa je najavu na Instagramu opisala riječima 'The Singles Collection. SVI singlovi. SVE B-strane. I nekoliko iznenađenja iz arhive...'.

Spice Girls dodatno su podgrijale nagađanja kada su u srijedu objavile zagonetan video. U njemu se pojavljuju novine na stubištu londonskog hotela St Pancras Renaissance, lokaciji koju brojni obožavatelji prepoznaju iz videospota za 'Wannabe'. U pozadini se čuje uvodni dio njihova debitantskog singla iz 1996. godine, dok je na naslovnici novina pisalo 'The Stage and Television Today'. Video je zatim prikazao tekst u kojem se Spice Girls opisuju kao globalno uspješan ženski pop sastav koji je ostvario devet singlova na prvom mjestu britanske ljestvice i prodao više od 100 milijuna nosača zvuka diljem svijeta. Upravo je taj način najave mnoge obožavatelje naveo na zaključak da slijedi nešto puno veće od novog kolekcionarskog izdanja.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

Glasine o ponovnom okupljanju svih pet članica traju već godinama, a posebno su se pojačale uoči 30. godišnjice grupe. Još u ožujku pojavile su se informacije da su planovi za turneju povodom obljetnice propali jer se članice nisu uspjele dogovoriti oko zajedničkog povratka na pozornicu. Prema ranijim izvještajima, svih pet članica razgovaralo je o mogućnosti serije koncerata kojima bi obilježile tri desetljeća od objave hita 'Wannabe'. Međutim, dogovor nije postignut.



