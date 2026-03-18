Propali su planovi: Spajsice se ipak neće okupiti ove godine

Obožavatelji Spice Girls su razočarani - planovi za veliku reunion turneju 2026. godine, kojom se trebala obilježiti 30. godišnjica njihovog prvog hita 'Wannabe', službeno su propali.

Melanie C, Emma Bunton, Mel B i Geri Halliwell‑Horner vodile su pregovore o mogućem povratku na pozornicu, a u pregovorima je sudjelovala i Victoria Beckham. Ipak, nisu uspjele postići dogovor pa je planirana turneja za 2026. godinu otkazana.

Vijest je potvrdila Melanie C tijekom gostovanja na australskom radiju KIIS Radio.

- Ne, nema ponovnog okupljanja. Stalno smo u kontaktu i želimo nešto napraviti, ali tko zna kada. I dalje sam optimistična i držim fige da ćete nas jednog dana opet vidjeti zajedno - rekla je pjevačica.

Prošle godine činilo se da se stvari ipak kreću prema njihovom velikom povratku. Geri Halliwell-Horner ponovno je stupila u kontakt s bivšim menadžerom Simonom Fullerom te je čak otputovala u Miami kako bi pokušala dogovoriti projekt.

Još u siječnju Melanie C tvrdila je da su razgovori i dalje aktivni te da se planira obilježavanje velike obljetnice. Dodatnu nadu fanovima dala je i Victoria Beckham koja je rekla da joj se sviđa ideja nastupa u dvorani Sphere u Las Vegasu.

- To bi bilo primamljivo. Ali svjetsku turneju ne mogu odraditi, imam svoj posao… Spice Girls u Sphereu? Obožavam tu ideju. Samo ne znam mogu li još uvijek pjevati, ionako nikad nisam bila neka pjevačica - našalila se Beckham.

Ipak, posljednjih tjedana planovi su se potpuno raspali. Kao jedini službeni projekt za veliku obljetnicu zasad je najavljen kolekcionarski novčić koji izdaje Royal Mint.

I planirana Netflixova serija o bendu je navodno stavljena na čekanje zbog napetosti među članicama.

Prema pisanju britanskih medija, odnosi unutar grupe posljednjih su mjeseci zategnuti. Mel B navodno se udaljila od ostalih članica i nije se pojavila na proslavi 50. rođendana Emme Bunton u Soho Farmhouseu u siječnju, niti na sastanku koji su ostale četiri članice održale u domu Victorije Beckham u londonskom Holland Parku.

Nije bila ni na premijeri Victorijine Netflix dokumentarne serije u listopadu.