Meghan se vraća glumi! Evo što je Harry ranije govorio o njenoj karijeri: 'Nisam to smio gledati'

Nakon što je napustila Hollywood prije osam godina, budući da se za udala britanskog princa, javnost je iznenadila vijest da se Meghan Markle odlučila vratiti u svijet glume. U novom filmu 'Close Personal Friends', u kojem se radnja vrti oko dva para od kojih je jedan poznat, a drugi nije, navodno bi trebala odigrati samu sebe, prenosi Daily Mail.

Jedan je izvor za The Sun otkrio kako je vojvotkinja bila zatrpana poslovnim ponudama, a upravo joj se ova učinila najboljom. 'Ovo je ogroman trenutak za Meghan i označava povratak onome što zaista voli', objasnio je te istaknuo kako je njen suprug jako sretan zbog nje: 'Princ Harry je, naravno, podržava i jednostavno želi da Meghan radi ono što joj donosi sreću'.

Foto: Profimedia/Pool

Prije udaje, Markle je bila najpoznatija po ulozi Rachel Zane, jednog od likova iz popularne TV serije 'Suits'. Prije 10 godina u blogu je napisala kako joj je ta uloga promijenila život: 'Sjećam se tog dana kao da je bio jučer. Obrazi me još bole od toga koliko sam se smijala'. Osim toga, istaknula se glumeći i u 'Horrible Bosses', 'Get Him To The Greek' i 'Remember Me'.

Foto: Frank Ockenfels

Osim Toma Bowera, koji prije tri godine izdao biografsku knjigu 'Revenge: Meghan, Harry And The War Between The Windsors' u kojoj je napisao kako se Meghan mučila s dobivanjem glumačkih angažmana nakon što je njena veza s članom britanske kraljevske obitelji postala javna, na njenu se karijeru osvrnuo i princ Harry u svojoj knjizi 'Spare'.

Harry, koji je pogledao scene seksa iz poznate serije, u kojima je glumila i njegova supruga, još početkom njihove ljubavne veze, priznao je kako je pogriješio te u svojim memoarima napisao: 'Potrebna mi je terapija elektrošokovima kako bih izbacio te scene iz glave'. Objasnio je kako su ga ti prizori, za koje tvrdi da ih nije trebao gledati, zanimali, a pronašao ih je na internetu.

Foto: Jordan Pettitt/PRESS ASSOCIATION

Uz to, princ se u svojoj knjizi osvrnuo i na odnose unutar britanske kraljevske obitelji, uključujući i navodni fizički napad njegova brata, prijestolonasljednika Williama, te smrt njihove majke princeze Diane.