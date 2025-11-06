Obožavatelje vojvotkinje od Sussexa oduševila je vijest da se vraća u svijet filma. Podržava je i njen suprug, iako su ga neke scene u kojima je ranije glumila traumirale
Meghan se vraća glumi! Evo što je Harry ranije govorio o njenoj karijeri: 'Nisam to smio gledati'
Nakon što je napustila Hollywood prije osam godina, budući da se za udala britanskog princa, javnost je iznenadila vijest da se Meghan Markle odlučila vratiti u svijet glume. U novom filmu 'Close Personal Friends', u kojem se radnja vrti oko dva para od kojih je jedan poznat, a drugi nije, navodno bi trebala odigrati samu sebe, prenosi Daily Mail.
Jedan je izvor za The Sun otkrio kako je vojvotkinja bila zatrpana poslovnim ponudama, a upravo joj se ova učinila najboljom. 'Ovo je ogroman trenutak za Meghan i označava povratak onome što zaista voli', objasnio je te istaknuo kako je njen suprug jako sretan zbog nje: 'Princ Harry je, naravno, podržava i jednostavno želi da Meghan radi ono što joj donosi sreću'.
Prije udaje, Markle je bila najpoznatija po ulozi Rachel Zane, jednog od likova iz popularne TV serije 'Suits'. Prije 10 godina u blogu je napisala kako joj je ta uloga promijenila život: 'Sjećam se tog dana kao da je bio jučer. Obrazi me još bole od toga koliko sam se smijala'. Osim toga, istaknula se glumeći i u 'Horrible Bosses', 'Get Him To The Greek' i 'Remember Me'.
Osim Toma Bowera, koji prije tri godine izdao biografsku knjigu 'Revenge: Meghan, Harry And The War Between The Windsors' u kojoj je napisao kako se Meghan mučila s dobivanjem glumačkih angažmana nakon što je njena veza s članom britanske kraljevske obitelji postala javna, na njenu se karijeru osvrnuo i princ Harry u svojoj knjizi 'Spare'.
Harry, koji je pogledao scene seksa iz poznate serije, u kojima je glumila i njegova supruga, još početkom njihove ljubavne veze, priznao je kako je pogriješio te u svojim memoarima napisao: 'Potrebna mi je terapija elektrošokovima kako bih izbacio te scene iz glave'. Objasnio je kako su ga ti prizori, za koje tvrdi da ih nije trebao gledati, zanimali, a pronašao ih je na internetu.
Uz to, princ se u svojoj knjizi osvrnuo i na odnose unutar britanske kraljevske obitelji, uključujući i navodni fizički napad njegova brata, prijestolonasljednika Williama, te smrt njihove majke princeze Diane.
