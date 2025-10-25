Obavijesti

Show

Komentari 0
KARIJERA NA ČEKANJU

Obožavatelji u šoku: Nelly Furtado uzima pauzu od glazbe, više neće javno nastupati

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Obožavatelji u šoku: Nelly Furtado uzima pauzu od glazbe, više neće javno nastupati
Foto: Sven Hoppe/DPA

Nelly Furtado objavila je da se povlači s izvođenja pjesama kako bi se usredotočila na druge aspekte svog života. 'Zauvijek ću se identificirati kao tekstopisac', rekla je dobitnica Grammyja

Poznata pjevačica Nelly Furtado (46)u petak je na Instagramu podijelila objavu kojom je obožavateljima najavila kako neko vrijeme neće pjevati.

Napisala je da privremeno stavlja nastupe na čekanje i kako će se "u dogledno vrijeme posvetiti nekim drugim kreativnim i osobnim pothvatima za koje osjećam da bi bolje odgovarali sljedećoj fazi mog života".

Objavila je fotografiju nje same u dobi od 20 godina, neposredno prije nastupa na svom “prvom koncertu kao profesionalna umjetnica na Lilith Fairu”. Osim fotografije, objavila je i video nje na pozornici u Berlinu ovog ljeta, “kada napokon shvaća što znači primiti cvijeće” dok je publika skandirala njezino ime.

Prisjećajući se svog prvog nastupa, Furtado se sjetila kako je kupila rozu haljinu u trgovini Original na Queen Westu u Torontu, a pritom je uzela i sjajne platform cipele za taj monumentalni trenutak.

“Bilo je tako značajno i moj umjetnički ja osjećao se potpuno ostvaren,” napisala je.

“25 godina kasnije, moja je glazba dosegla potpuno novu generaciju obožavatelja i ne bih mogla biti sretnija zbog toga,” rekla je slaveći 25. godišnjicu svog prvog albuma Whoa, Nelly! Pjevačica hita “Promiscuous Girl” rekla je da je, kada je album debitirao, njezina najveća želja tada bila “da će jednog dana neko dijete obrisati prašinu s vinila Whoa, Nelly! u trgovini ploča i pomisliti da je cool ili inspirativan.”

POZNATA PJEVAČICA Nelly Furtado objavila fotku u bikiniju i oduševila pratitelje: 'Hvala ti na ovoj važnoj lekciji'
Nelly Furtado objavila fotku u bikiniju i oduševila pratitelje: 'Hvala ti na ovoj važnoj lekciji'

“Uživala sam u svojoj karijeri neizmjerno, i još uvijek volim pisati glazbu jer sam to oduvijek vidjela kao hobi koji sam imala sreće pretvoriti u karijeru. Zauvijek ću se identificirati kao tekstopiskinja,” rekla je Furtado.

Dobitnica Grammyja zahvalila je “svakome tko je ikada slušao moju glazbu te prisustvovao bilo kojem od mojih koncerata”, kao i “svima koji su tako naporno radili kako bi pomogli ostvariti moje pop snove”. “Također želim novoj generaciji umjetnika mnogo godina plodnih i strastvenih izvedbi,” napisala je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)
Mali pjevač, veliki trenutak

VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)

ZAGREB - Marino Vrgoč (9) večeras je u Areni Zagreb pokazao kako emocija ne poznaje godine. Na koncertu 'Domu mom' otpjevao je 'Dalmatinca' Mladena Grdovića, a publika mu se ubrzo pridružila i uglas zapjevala s njim. Ovaj talentirani dječak već je poznat gledateljima. Svojim je glasom osvojio žiri i publiku u showu 'The Voice Kids', a uskoro će dobiti priliku pokazati svoje umijeće pred milijunima gledatelja diljem Europe. Finale Dječjeg Eurosonga održat će se 13. prosinca u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, a Marino će na toj pozornici predstavljati Hrvatsku
Ariana Grande zamalo je odustala od pjevanja, a sve se promijenilo zbog jednog filma
PREDOMISLILA SE

Ariana Grande zamalo je odustala od pjevanja, a sve se promijenilo zbog jednog filma

Ariana je potvrdila da joj je film Wicked u kojem ima glavnu ulogu pomogao pronaći inspiraciju za povratak u studio nakon što je u tajnosti odlučila da više nikada neće baviti glazbom
FOTO Severina napunila Gripe: Na velikom koncertu punom emocija uživala u svom Splitu
ODUŠEVILA PUBLIKU

FOTO Severina napunila Gripe: Na velikom koncertu punom emocija uživala u svom Splitu

Na Gripe je stiglo šest šlepera opreme, ukupne težine 150 tona. Takva količina tehničke opreme prvi je put ikada postavljena u splitskoj dvorani, a koncert se pripremao dva mjeseca

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025