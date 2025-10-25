Obožavatelji u šoku: Nelly Furtado uzima pauzu od glazbe, više neće javno nastupati

Poznata pjevačica Nelly Furtado (46)u petak je na Instagramu podijelila objavu kojom je obožavateljima najavila kako neko vrijeme neće pjevati.

Napisala je da privremeno stavlja nastupe na čekanje i kako će se "u dogledno vrijeme posvetiti nekim drugim kreativnim i osobnim pothvatima za koje osjećam da bi bolje odgovarali sljedećoj fazi mog života".

Objavila je fotografiju nje same u dobi od 20 godina, neposredno prije nastupa na svom “prvom koncertu kao profesionalna umjetnica na Lilith Fairu”. Osim fotografije, objavila je i video nje na pozornici u Berlinu ovog ljeta, “kada napokon shvaća što znači primiti cvijeće” dok je publika skandirala njezino ime.

Prisjećajući se svog prvog nastupa, Furtado se sjetila kako je kupila rozu haljinu u trgovini Original na Queen Westu u Torontu, a pritom je uzela i sjajne platform cipele za taj monumentalni trenutak.

“Bilo je tako značajno i moj umjetnički ja osjećao se potpuno ostvaren,” napisala je.

“25 godina kasnije, moja je glazba dosegla potpuno novu generaciju obožavatelja i ne bih mogla biti sretnija zbog toga,” rekla je slaveći 25. godišnjicu svog prvog albuma Whoa, Nelly! Pjevačica hita “Promiscuous Girl” rekla je da je, kada je album debitirao, njezina najveća želja tada bila “da će jednog dana neko dijete obrisati prašinu s vinila Whoa, Nelly! u trgovini ploča i pomisliti da je cool ili inspirativan.”

“Uživala sam u svojoj karijeri neizmjerno, i još uvijek volim pisati glazbu jer sam to oduvijek vidjela kao hobi koji sam imala sreće pretvoriti u karijeru. Zauvijek ću se identificirati kao tekstopiskinja,” rekla je Furtado.

Dobitnica Grammyja zahvalila je “svakome tko je ikada slušao moju glazbu te prisustvovao bilo kojem od mojih koncerata”, kao i “svima koji su tako naporno radili kako bi pomogli ostvariti moje pop snove”. “Također želim novoj generaciji umjetnika mnogo godina plodnih i strastvenih izvedbi,” napisala je.