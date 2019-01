'Očajna Karleuša nudi Vranješu 2.5 mil. kuna za porno snimku'

Drami se izgleda ne nazire kraj. Nakon što su se u javnosti pojavile eksplicitne fotografije Jelene Karleuše (40), koje sugeriraju da je dulje vrijeme supruga Duška Tošića (33) varala s nogometašem Ognjenom Vranješom (29), sada folk pjevačici prijeti izlazak sporne snimke koju je snimila s nogometašem.

Karleuša i njen ljubavnik snimali su se tokom seksualnog odnosa u kolovozu 2017. godine, a oni koji su vidjeli njihovu 'akciju' u krevetu, kako pišu po društvenim mrežama, pozavidjele bi im i brojne zvijezde porno-industrije.

Foto: Privatni album

Ognjen i Jelena dugo su držali eksplicitni videozapis u svojim telefonima, a kada je Duško shvatio da ga Jelena vara, ona je snimku izbrisala sa svog mobitela.

Međutim, srpski mediji pišu da nogometaš i dalje ima porno snimku u telefonu i čuva ju kao posljednji adut u porno-aferi. Karleuša to zna i sada navodno želi otkupiti snimku kako joj ne bi uništila obiteljsku, ali i pjevačku karijeru.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Dok su bili u vezi, Jelena i Ognjen su često razmjenjivali škakljive snimke i fotografije. S obzirom na to su živjeli u različitim državama i da nisu mogli često da se viđaju, morali su nekako da održavaju uzavrelu strast koja je između njih buktala. Jednom prilikom, kada ga je posjetila u Ateni dok je on igrao za grčki AEK, zajedno su se snimili tokom seksa. To je bilo u kolovozu 2017. godine. Tada je nastao jedan od najboljih kućnih filmova za odrasle, to vam tvrdim - priča izvor blizak bosanskom reprezentativcu za Kurir i nastavlja:

Foto: Privatni album

- Snimali su se kod njega u stanu u različitim pozama. Video zapis traje nešto duže od tri minuta i vrlo je eksplicitan. Sačuvali su ga u svojim telefonima na kojima oboje imaju šifre, tako da nisu brinuli da bi on ikada mogao da ugleda svjetlost dana. Ognjen ga je pokazao nekim svojim kolegama iz bosanske reprezentacije i najbližim prijateljima - objasnio je izvor.

Karleuša je tako trenutačno u strahu da bi njen bivši ljubavnik mogao da zloupotrebi njihove najintimnije trenutke i to baš sad kada joj je brak s Tošićem u problemima. Ognjenu je navodno ponudila pravo bogatstvo da otkupi njegovu snimku.

Foto: Privatni album

- Ona zna da postoji opasnost da eksplicitni video svakog trenutka dospije u javnost i ne žali dati novce da to spriječi. Odmah je pozvala Vranješa i ponudila mu 300.000 eura za snimku. On nije htio čuti za to, samo joj je tresnuo slušalicu. Svjestan je da je sada drži u šaci, a novac mu nikad i nije bio motiv da pikantne detalje iz njihove veze objavi javnosti - zaključio je izvor.

U međuvremenu, pjevačica je zbog stresa završila u bolnici, nakon koje je iste večeri povela djecu i sjela na avionski let za Kinu, gdje pokušava izgladiti situaciju sa suprugom.

Foto: Privatni album

Iako se, kako srpski mediji pišu, već trebala vratiti u Srbiju, ipak je odlučila boravak u Kini produžiti.

Naime, kako je Dušku danas rođendan, Karleuša je odlučila da će ona i djevojčice ostati uz njega na njegov divan dan.

Pjevačica će se u Srbiju vratiti krajem tjedna jer je sljedeće snimanje emisije "Zvezde Granda" zakazano za ponedjeljak.

Prema posljednjim snimkama čini se da je par i dalje zajedno. S druge strane, srbijanski mediji pišu i da je nogometaš kontaktirao odvjetnika i namjerava se razvesti kako bi od svoje, još uvijek zakonite supruge, sačuvao 14 milijuna eura koji mu pripadaju prema posljednjem ugovoru u Kini.

