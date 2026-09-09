'Očajna kućanica' Teri: Na spoju nisam bila čak sedam godina...

Teri Hatcher (61) otkrila je da već sedam godina nije bila na spoju, požalivši se da je jedina solo dok su njezine prijateljice uglavnom udane. Zvijezda 'Očajnih kućanica' rekla je kako je posljednju vezu imala s Britancem dok je radila u Londonu. Bila je udana za Marcusa Leitholda od 1988. do 1989., a 1994. se udala za Jona Tenneyja. Razveli su se 2003. godine i zajedno imaju kćer Emerson (28), piše Daily Mail.

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- O moj Bože, tako sam solo. Kroz život idem otvorena srca i nikad ne bih rekla 'nikad', ali ne izlazim na spojeve. Ne idem na spojeve, ne tražim prilike za spojeve. Nisam bila na spoju... Mislim da ne pretjerujem ako kažem sedam godina. Imam ogroman krug prekrasnih prijatelja, a većina mojih bliskih prijateljica, koje poznajem najmanje 30 godina, je udana - kazala je glumica za Hello! i dodala kako ne upoznaje nove ljude.

- Zaista nema nekog novog izvora ljudi. Ponekad, ako odem na humanitarnu večeru, pomislim: ‘Možda ću upoznati nekoga sličnih interesa kome je stalo do liječenja raka’, ali ne upoznam.

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Teri se prvi put proslavila 1984. godine kao navijačica momčadi San Francisco 49ers, prije nego što je dobila manje televizijske uloge. Među njima je bila i nezaboravna uloga liku Sidre, 'prave i spektakularne' žene u NBC-jevoj humorističnoj seriji Seinfeld 1993. godine. Glumila je i Lois Lane u ABC-jevoj seriji 'Lois & Clark: Nove avanture Supermana' koja se emitirala od 1993. do 1997. godine. Za epizodu je navodno zarađivala do 75.000 dolara. Zatim je dobila jednu od glavnih uloga u ABC-jevoj seriji 'Očajne kućanice' u kojoj je osam sezona, od 2004. do 2012., glumila Susan Meyer. Njezina sljedeća uloga bit će potpuno drukčija: utjelovit će modnu šeficu Mirandu Priestly u kazališnoj predstavi 'Vrag nosi Pradu' na londonskom West Endu.