Očarala fanove u 50.-oj: Crna pantera osvojila golim izdanjem

Jedna od najpoznatijih svjetskih manekenki Naomi Campbell (49) ponovno je oduševila svoje obožavatelje na društvenim mrežama. Campbell je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj pozira u crnom donjem rublju i 'nabila' komplekse mnogima, s obzirom na to da se slavna manekenka približava 50.-oj godini.

- Prava si pantera. Tebi godine ne igraju nikakvu ulogu - samo su neki od komentara obožavatelja. Naomi se često voli pohvaliti zavidnom linijom i izgledom pa je tako u srpnju ove godine javila je fotografiju s broda na kojoj pozira potpuno gola, a na sebi jedino ima maramu i lanac oko struka.

Inače, Campbell je jednom prilikom priznala da su joj trebale godine i godine da prestane biti sramežljiva na golišavim snimanjima. Unatoč tijelu kojim bi se rijetko koja žena mogla pohvaliti u njezinim godinama, Naomi je priznala da je imala problema sa samopouzdanjem u oskudnim izdanjima.

Foto: Ik Aldama/DPA/PIXSELL

Također je tijekom svoje manekenske karijere naišla je na mnoge prepreke. Nedavno je progovorila o rasizmu kojeg je iskusila kad ju je za poslovni angažman odbila azijska tvrtka zbog boje kože. Iako je jedna od najpoznatijih manekenki, i nju je snašla diskriminacija.

- Šokiraju me takve stvari, ali uvijek nastavim dalje. To je perspektiva u kojoj posao nikad nije do kraja napravljen. Zbog toga ne odustajem - rekla je Naomi.