'Od Beatlesa smo, osim glazbe, naučili engleski, ali i vjeronauk'

Iako nastupaju već četvrt desetljeća, publika i dalje obožava sjajni riječki Balkan revival band. 'Balkanski Beatlesi', kako ih neki od milja nazivaju, nastupit će i na manifestaciji 'Ponos Hrvatske'. Tim su se povodom prisjetili svojih početaka, ali i otkrili što planiraju.

Foto: Facebook

Možete li opisati kako je i kada započelo formiranje ovog benda? Jeste li od početka u istom sastavu i jeste li se poznavali prije nego ste postali bend? Molim vas da napišete imena i prezimena svih članova benda i koje instrumente sviraju u bendu.

Članovi aktualne postave koja je na okupu već deset godina su: Erik Malnar (gitara), Goran Rubeša (gitara), Josip Radić (bas) i Marko Jurić (bubnjevi).

Bend je osnovan 1994. u Rijeci na inicijativu Erika Malnara (Belfast food) čija je velika želja za sviranjem pjesama Beatlesa, u kombinaciji s nevjerojatnom upornošću, rezultirala prvim nastupom Beatles Revival Banda u riječkom klubu Palach, 8. prosinca 1994. Ideja je bila uvježbati repertoar od tridesetak najdražih pjesama Beatlesa i napraviti jedan koncert, no nakon pozitivnih reakcija (pa čak i suza u publici!) uslijedili su novi pozivi za koncertima koji traju evo još i danas, 25 godina kasnije!

Foto: Facebook



Što vas najviše fascinira u glazbi Beatlesa?



Fascinira nas činjenica da nas njihove pjesme, unatoč tome što smo ih već preslušali više tisuća puta, i dalje znaju iznenaditi nekim detaljem, akordom, neočekivanim momentom ili tekstom. Ciklički im se vraćamo cijelog života, nekad nas fura Rubber Soul, sljedećeg tjedna već uživamo u medleyju B-strane Abbey Roada, a dan kasnije shvatimo kako je njihov prvijenac "Please Please Me" zapravo pravi punk album, snimljen uživo u samo jednom danu, s nevjerojatnom energijom i žestinom. Jednostavno, to je glazba koja se već na prvo slušanje prepoznaje kao nešto blisko, a sviranjem se taj doživljaj još produbljuje.

Jedina glazbena škola koju imamo je tzv. "crveni" album Beatlesa, odnosno njihova kompilacija hitova od 1962. do 1966. Iz toga smo naučili glazbenu abecedu, solfeđo, harmoniju i ritam, ali bogme i engleski jezik i vjeronauk!Bavimo se svakodnevnim poslovima i obiteljima, a svatko od nas ima i vlastite bendove u kojima se izražavamo kao autori. Beatles Revival Band nam je neka vrsta izdvojenog prostora za zabavu i druženje, kao neka vikendica rezervirana samo za nas.

Foto: You Tube



Je li teško reproducirati Beatlese?



Najveći izazov je shvatiti da nešto što na prvu zvuči jednostavno, zapravo i nije! Beatlesi su bili vrhunski pjevači, svirači i studijski glazbenici, a snimke su krcate detaljima koji daju tu posebnost i slojevitost. Mi ih reproduciramo uz dozu slobodne volje i improvizacije kako bi i nama bilo zabavno i nepredvidljivo. Publika to voli.

U zadnjih gotovo 25 godina smo odsvirali oko 800 koncerata, no u sjećanju su nam svakako ostali onaj prvi koncert u Palachu, zatim serija nastupa u Liverpoolu, u legendarnom Cavern Clubu 2004. Svakako i veliki koncert u dvorani Lisinski 2017. gdje smo uz simfonijski orkestar obilježili 50. obljetnicu albuma "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", a pridružili su nam se i naši prijatelji i glazbeni kolege poput Nene Belana, Radojke Šverko, Luce, Detoura, Marka Tolje i Olivera Dragojevića koji se nedugo zatim povukao s koncertnih pozornica. No, njegovu izvedbu pjesme "Yesterday" pamtit ćemo zauvijek!

Foto: 24sata



Jeste li ikad bili u Liverpoolu i kakav je bio osjećaj?



Dolazak u Liverpool za nas je bila kao neka vrsta dolaska kući. Zbog Beatlesa nam se njihov govor, humor i sami grad čine nevjerojatno poznati i bliski. Obišli smo sva poznata mjesta poput Strawberry Fields i Penny Lane, a i usput odsvirali nekoliko koncerata u Cavern Clubu iz kojeg su Beatlesi krenuli u svijet.

Mi smo u stanju odsvirati tri koncerta s različitim repertoarom Beatlesa, no najviše volimo izvoditi one stvari koje još nismo imali priliku odsvirati uživo! Takvih je sve manje, zato je i gušt još veći...