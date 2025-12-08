Od farme do Kanade: Evo kako danas izgledaju Antonija i Srećko iz 'Ljubav je na selu'

Par iz emisije Ljubav je na selu — Srećko Ponjavić i Antonija Ponjavić — danas živi mirnim obiteljskim životom u Kanadi, kamo se Antonija preselila nakon što su uplovili u zajedničku vezu.

Foto: RTL

Na društvenim mrežama povremeno objavljuju detalje iz svakodnevice, poput zajedničkih fotografija i snimki — često pokazuju i male romantične geste, kao što su poklanjanje cvijeća.

Kako je sve počelo

Antonija je, nakon što je ugledala Srećka na televiziji, odmah shvatila da joj se sviđa — zbog toga se prijavila u show. Produkcija je prepoznala njihov klik pa je ona postala njegova “zlatna djevojka”.

Od prve večeri bilo je jasno da postoji jaka kemija — Srećko je u svojoj međunarodnoj sezoni pozvao Antoniju i još dvije kandidatkinje na farmu. Ipak, mnogima je odmah bilo jasno da je Antonija ona “prava”.

Zaručili se i osnovali obitelj

Par se vjenčao 2020. godine, najprije kod matičara, a potom i crkveno. Nedugo nakon toga stigao je i njihov sin Petar, čime su njihovu priču u showu pretvorili u stvarnu, obiteljsku životnu priču.