LJUBAVNA PRIČA

Od farme do Kanade: Evo kako danas izgledaju Antonija i Srećko iz 'Ljubav je na selu'

Piše Franka Bučar,
Od farme do Kanade: Evo kako danas izgledaju Antonija i Srećko iz 'Ljubav je na selu'
Foto: RTL

Par koji se spojio u ‘Ljubav je na selu’ danas živi mirnim obiteljskim životom daleko od Hrvatske, gdje često dijele trenutke svoje svakodnevice

Par iz emisije Ljubav je na seluSrećko Ponjavić i Antonija Ponjavić — danas živi mirnim obiteljskim životom u Kanadi, kamo se Antonija preselila nakon što su uplovili u zajedničku vezu.

Foto: RTL

Na društvenim mrežama povremeno objavljuju detalje iz svakodnevice, poput zajedničkih fotografija i snimki — često pokazuju i male romantične geste, kao što su poklanjanje cvijeća.  

Kako je sve počelo

Antonija je, nakon što je ugledala Srećka na televiziji, odmah shvatila da joj se sviđa — zbog toga se prijavila u show. Produkcija je prepoznala njihov klik pa je ona postala njegova “zlatna djevojka”.  

Od prve večeri bilo je jasno da postoji jaka kemija — Srećko je u svojoj međunarodnoj sezoni pozvao Antoniju i još dvije kandidatkinje na farmu. Ipak, mnogima je odmah bilo jasno da je Antonija ona “prava”.  

FARMER NE KRIJE SREĆU Srećko iz 'Ljubav je na selu' dobio sina pa otkrio: Antonija je imala težak porod, čudesna je
Srećko iz 'Ljubav je na selu' dobio sina pa otkrio: Antonija je imala težak porod, čudesna je

Zaručili se i osnovali obitelj

Par se vjenčao 2020. godine, najprije kod matičara, a potom i crkveno.  Nedugo nakon toga stigao je i njihov sin Petar, čime su njihovu priču u showu pretvorili u stvarnu, obiteljsku životnu priču. 

