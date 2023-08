Od idućeg ljeta Šibenik će biti bogatiji za filmski festival

Na 'Red Carpet Press Conference' u Bellevue hotelu u petak, predstavljene su novosti vezane uz novo vodstvo Dalmatinske šansone Šibenik 2024. te je najavljen Croatian International Film Festival. Novo vodstvo, vizualni identitet te implementacija internacionalnog aspekta, ključne su smjernice koje će od sljedeće godine nadograditi već renomirane Šansone Šibenik te obogatiti i proširiti kulturni ljetni sadržaj Šibenika. Dosadašnje vodstvo Dalmatinskih šansona – Branko Viljac i Dušan Šarac pretapa se u novi tandem. Ulogu nove umjetničke direktorice Šansona preuzima Tommi Mischell, a mjesto direktora će i dalje obnašati Branko Viljac.

- Vjerujem da će ovo biti najbolje što se može dogoditi u Šibeniku u sljedećih nekoliko godina. Dvadeset pet godina ova Šansona trajala je, trajat će još, ostavili smo traga na hrvatskoj glazbenoj sceni, dobili smo brojne Porine. Naš glazbeni projekt najnagrađivaniji je – u 25 godina imali smo 22 nominacije za Porin. Ova Šansona, zahvaljujući našim prijateljima Hrvatima koji žive u Americi vjerujem da će ići gore. Večeri dalmatinske šansone ostaju onakve kakve jesu. Ja ću i dalje ostati na čelu, a naši prijatelji iz prijateljskog grada Trogira pridružit će se Šansonama iz ljubavi. Novost je i da se nakon 20 godina vraćamo na Tvrđavu sv. Nikole, ali ne s glazbenim nego filmskim programom i novim filmskim festivalom. Ponavljam, za sve skeptike koji su se pitali – šibenske Šansone su i dalje šibenske, bit će pod Glazbenom udrugom 'Šibenski koncert', a jedina je promjena da nisam više tajnik, nego ću biti predsjednik Udruge. Moje mjesto tajnika dobit će Miro Miše, a umjesto Šarca, koji ima 81 godinu i koji je svojevoljno i dragovoljno mjesto umjetničkog direktora prepustio Tommi Mischell - rekao je Branko Viljac.

Foto: PROMO

- Za sve je kriv naš otac koji je jedne godine, kad sam imao 6 godina išao u Italiju i sa juga Italije donio malu harmoniku. Dakle, mogu zahvaliti svojim roditeljima, kao i moja sestra i nećakinja, koja je autorica 40 pjesama i to nagrađivana. Moja sestra i moja nećakinja zajedno su napisale pjesmu koja je prošle godine na Šansonama dobila nagradu najbolji Šansonijer. Ja sam kao dijete s 13 godina počeo svirati klasične orgulje, crkvene. Tu počinje priča o Bachu, klasičnoj glazbi. Nakon toga sam nastavio svirati u našoj župnoj crkvi. A moja sestra Tommi je onda počela pjevati, još dok je bila sasvim mala i nije se vidjela, morali smo ju staviti na stol kako bi ljudi vidjeli tko pjeva. Tako je počela naša obiteljska ljubav prema glazbi i najdražim nam šibenskim Šansonama - rekao je Miro Miše.

Foto: PROMO

Od sljedeće godine nagrada Šansonijer će dobiti novu statuu

Nova umjetnička direktorica Šansona, kantautorica i poslovna žena trogirskih korijena, Tommi Mischell, koja živi i radi u Philadelphiji, svojedobno se proslavila na hrvatskoj estradi duetom s Vinkom Cocom „Da je meni s tobom kroz Pasike“. Skoro trideset godina gradi svoju glazbenu i dizajnersku karijeru u SAD-u, gdje vodi dvije tvrtke – T.M. International i K Gallery Art & Design.

Tommi je jedna od rijetkih hrvatskih kantautorica koja je dostigla do prenominacija „Grammy Awards“ u sedam različitih kategorija, uključujući „Best new album“ i „Best new vocalist“. Tommi je dobitnica nagrade Utjecajne hrvatske žene i Buduće liderice u 2020. godini za područje umjetnosti i kulture.

- Svi mi pojedinačno gledamo na život kroz drugačiju lencu i ta kompozicija koju promatramo utječe na nas, gradi naš svijet i formira nas kao individue. Moji objektivi i lence kroz koje gledam na svijet još od malih nogu su oduvijek prepuni glazbe. Ta božanstvena glazba koja je uvijek pružala istinski šalter za moje emocije i gdje sam se uvijek osjećala svoja, zaštićena dok dijelim svoje emocije kroz skladbe. Glazba je moja velika ljubav, a time i Šansona te preuzimanje pozicije umjetničke direktorice dolazi kao jedan prirodni derivat te ljubavi prema glazbi. Moram priznati, ujedno i jedna velika odgovornost jer naslijediti poziciju našeg eminentnog skladatelja i dugogodišnjeg prijatelja Duška Šarca zasigurno nije lagan zadatak. Zahvaljujem se direktoru Branku i Dušku na povjerenju, ja ću, kao poslovna žena i kantautorica, dati sve od sebe sa svojom obitelji da nastavimo njegovati tradiciju već stečene reputacije Šansona i punom parom naprijed započeti graditi internacionalni aspekt Šansona - rekla je Tommi Mischell, koja već godinama nastupa na Šansonama kao kantautorica te će se i ove godine predstaviti skladbom „ Za tebe“ gdje je autorica stihova, a glazbu potpisuje eminentni makedonski skladatelj Gregor Koprov.

Foto: PROMO

Nova umjetnička direktorica Šansona najavila je da će uz novi vizualni identitet i okrenutost internacionalizaciji, novo izdanje obilježiti i nova statua – Šansonjerka (nagrađivana „Ma Jolie Chanteuse“ akademskog kipara Nikice Kačića Miošića).

Od sljedećeg ljeta, kako je najavljeno, produžena ruka Šansona bit će novi filmski festival – Croatian International Film Festival, čija je osnivačica i direktorica mlada Ella Mische, dramska umjetnica, spisateljica i producentica trogirskih korijena koja živi i radi u New Yorku. Vlasnica je produkcijske tvrtke Galileo Films. Mlada Ella Mische prvoplasirana je dobitnica nagrade „40 under 40“ najuspješnijih mladih Hrvata u dijaspori, čija je serija dokumentarca „Harfa“ u režiji Elle Mische, rađena za Mastercard, prepoznata od strane UN-a. Ella Mische je imala čast biti govornica na konferenciji „Women’s Empowerment Princleples“ održanoj u UN-u u New Yorku 2020.

- Meni je čast i zadovoljstvo potaknuti proces premošćivanja i distancu između Hrvatske i SAD-a te doprinijeti rastu hrvatske filmske industrije koja doživljava sve veći uzlaz u očima svijeta. Ovaj festival otvara jednu veliku priliku za prikazivanje internacionalnih i domaćih filmova u divnom ambijentu i ljepoti Šibenika. Vjerujem da bi to pomoglo još više otvaranju vrata svjetskim Filmmakerima. Kao osoba koja živi dva svijeta, htjela bih svoje znanje upotrijebiti i kontribuirati boljitku grada Šibenika i moje domovine. Mogu otkriti da će se CIFF održavati svake godine početkom kolovoza, s početkom idućeg ljeta 2024., a o formatu festivala i podrobnijim detaljima ćemo vas informirati i otkrivati tijekom godine - rekla je Ella Mische.