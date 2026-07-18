Od izbacivača do holivudske ikone s glasom koji se pamti

Jedan od najprepoznatljivijih glumaca današnjice, Vin Diesel, danas slavi 59. rođendan. Svojom markantnom pojavom, obrijanom glavom i dubokim, rezonantnim glasom, izgradio je status globalne akcijske zvijezde. Iako je najpoznatiji kao Dominic Toretto, vođa ulične trkaće "obitelji" iz franšize "Brzi i žestoki", njegov put do vrha bio je sve samo ne brz i lagan. Bio je to maraton obilježen upornošću, kreativnom vizijom i jednim telefonskim pozivom koji je sve promijenio.

Rođen kao Mark Vincent 18. srpnja 1967. u Kaliforniji, Vin Diesel i njegov brat blizanac Paul odrasli su u New Yorku. Odgajali su ih majka astrologinja Delora i očuh Irving H. Vincent, kazališni redatelj i instruktor glume. Upravo je očuh u mladom Marku rasplamsao strast prema daskama koje život znače. Svoj glumački debi imao je sa samo sedam godina, i to pod neobičnim okolnostima. Nakon što je s prijateljima provalio u lokalno kazalište, umjesto poziva policiji, umjetnička direktorica dala im je scenarij i po 20 dolara tjedno da dolaze na probe. Diesel je kasnije tvrdio da je od tog trenutka bio "navučen" na glumu.

European premiere of "The Lion King" in London | Foto: Henry Nicholls/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Tijekom tinejdžerskih godina, dok je brusio zanat u Off-Off-Broadway produkcijama, počeo je raditi kao izbacivač u poznatim njujorškim klubovima. Taj posao, koji je radio gotovo desetljeće, nije mu donio samo financijsku stabilnost, već i prepoznatljivo umjetničko ime. "Vin" je bila skraćenica očuhovog prezimena Vincent, dok su mu nadimak "Diesel" dali prijatelji zbog njegove neiscrpne energije. Danju je pohađao Hunter College, gdje je studirao engleski jezik i kreativno pisanje, učeći vještine koje će se pokazati ključnima za njegov proboj.

Kratki film koji je promijenio sve

Nakon tri godine fakulteta, napustio je studij i s velikim snovima otišao u Hollywood. Međutim, stvarnost je bila surova. Godinu dana kasnije, bez ijedne uloge i razočaran, vratio se u New York. Ključan trenutak dogodio se kada mu je majka poklonila knjigu "Snimanje dugometražnog filma po cijenama rabljenih automobila". Inspiriran, Diesel je odlučio uzeti stvar u svoje ruke. Napisao je, režirao, producirao i odglumio glavnu ulogu u kratkom, poluautobiografskom filmu "Multi-Facial" (1995.). Film, snimljen u tri dana s budžetom od samo 3.000 dolara, prati muke multirasnog glumca koji ne može dobiti ulogu jer nikad nije "dovoljno crn" ili "dovoljno bijel".

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Film je prikazan na Filmskom festivalu u Cannesu, što je bio ogroman uspjeh. Ohrabren, Diesel se vratio u Hollywood i, radeći kao telemarketer, prikupio 50.000 dolara za svoj prvi dugometražni film, urbanu dramu "Strays" (1997.). Film je primljen na prestižni Sundance Film Festival, no unatoč pozitivnim kritikama, nije uspio pronaći distributera. Taman kad se činilo da je opet zapeo, uslijedio je poziv koji mu je zauvijek promijenio život. S druge strane linije bio je Steven Spielberg. Slavni redatelj vidio je "Multi-Facial" i bio je toliko impresioniran da je posebno za Diesela napisao ulogu vojnika Adriana Caparza u svom ratnom spektaklu "Spašavanje vojnika Ryana" (1998.). Ta je uloga bila odskočna daska koju je tako dugo čekao.

Uspon akcijske ikone

Nakon Spielberga, vrata Hollywooda napokon su se otvorila. Uslijedile su uloge u animiranom filmu "Željezni div" (1999.) i trileru "Vruća linija" (2000.), no prava eksplozija popularnosti dogodila se 2001. godine s filmom "Brzi i žestoki". Uloga Dominica Toretta, karizmatičnog vođe bande i čovjeka kojem je obitelj svetinja, lansirala ga je u stratosferu. Status akcijske zvijezde potvrdio je godinu kasnije blockbusterom "xXx" (2002.). Zanimljivo, odbio je glumiti u nastavcima oba filma, odlučivši se umjesto toga za znanstveno-fantastični projekt "Riddickove kronike" (2004.), koji nije ostvario očekivani komercijalni uspjeh.

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Želeći dokazati svoju svestranost, okrenuo se i drugim žanrovima. U obiteljskoj komediji "Glavom kroz zid" (2005.) pokazao je svoju nježniju stranu, dok je za ulogu mafijaša Jacka DiNorscija u drami "Proglasite me krivim" (2006.) dobio pohvale kritike. Ipak, franšiza koja ga je proslavila ponovno ga je pozvala. Nakon kratkog pojavljivanja u trećem dijelu, vratio se kao glavni glumac i producent u filmu "Brzi i žestoki: Povratak" (2009.), oživjevši serijal i pretvorivši ga u jednu od najprofitabilnijih franšiza u povijesti kinematografije. Paralelno s tim, posudio je glas Grootu u Marvelovom hitu "Čuvari galaksije", osvojivši srca publike diljem svijeta sa samo tri riječi: "Ja sam Groot".

Obitelj kao najveća snaga

Iako živi pod svjetlima reflektora, Vin Diesel poznat je po tome što svoj privatni život drži daleko od javnosti. Od 2007. godine u vezi je s meksičkim modelom Palomom Jiménez, s kojom ima troje djece: kćeri Haniju Riley i Pauline te sina Vincenta. Najmlađu kćer nazvao je u čast svog tragično preminulog prijatelja i kolege Paula Walkera. Diesel je također i kum Walkerovoj kćeri Meadow, koju smatra dijelom svoje obitelji. Njegova posvećenost obitelji, kako na platnu tako i izvan njega, postala je njegov zaštitni znak. Krajem 2023. godine, glumac se suočio s teškim optužbama za seksualni napad od strane bivše asistentice, koje su se navodno dogodile 2010. godine. Tužba je izazvala medijsku pozornost, no na koncu su sve optužbe protiv njega odbačene.

*uz korištenje AI-ja