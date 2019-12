Od preminule žene dobio dar: Prije smrti kupila karte za put

Umirovljeni velški nogometaš Vinnie Jones (54) Božić će provesti sa svojom širom obitelji zahvaljujući gesti pokojne supruge.

Foto: IMDB

Glumčeva supruga Tanya s kojom je bio 25 godina u braku, a koja je u srpnju u 53. godini, u njihovom holivudskom domu preminula nakon šestogodišnje bitke s melanomom prije smrti napravila je 'planove' kako bi osigurala da njen voljeni suprug ima društvo tijekom ovogodišnjih blagdana.

Prema pisanju The Sun Tanya je kupila je karte za cijelu obitelj kako bi preko Božića letjela u Los Angeles. Izvor blizak paru kaže da je Tanya potrošila nekoliko tisuća kuna na karte nekoliko mjeseci prije smrti.

Foto: FS2/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.

- Tanja je kupila karte za sve. Htjela je da svi iz obitelji odu. Znala je da vjerojatno neće biti s njima, pa nije htjela da Vinnie bude usamljen na Božić - rekao je izbor blizak paru za britanske medije. Dodao je kako je Tanya željela da je će Vinnie biti okružen obitelji.

- Bilo je tipično za nju da misli na druge iako je prolazila kroz tako teško razdoblje. Željela je da ima obiteljski Božić. Bilo joj je to bitno - objašnjava izvor te dodao kako je Božić bio jedno od Tanyinih omiljenih doba godine.

U razgovoru za Sunday Mirror, bivši nogometaš, danas glumac, priznao je kako, otkako mu je preminula supruga, plače gotovo svaku večer, a potom se prisjetio i njezinih posljednjih sati života koje je, zajedno s najbližim članovima obitelji, proveo uz nju. Priznao je, te ga je noći probudio njezin kašalj, za kojeg je jako dobro znao što znači: 'Pročitao sam puno knjiga, ne želite ih čitati, ali radite to, i znao sam što taj kašalj znači. Odmah sam odjurio u sobu i pozvao pomoć. Ona se borila za dah oko 25 minuta.'

Uz njezin krevet, osim Vinnieja bili su i Tanyini roditelji, brat, ali i njihova kći Kayley, a potom joj je medicinska sestra dala morfij, kako bi joj olakšala patnju.

- Neprestano sam joj govorio: 'Volim te, volim te...'. Sve je bilo jako mirno, a zatim je disala sve tiše i odjednom je utihnula. Nježno sam je držao za ruku, mazio i onda je zauvijek zaspala, a ja sam imao osjećaj kao da je Zvončica izašla iz nje i proletjela pored mene. To me smirilo. Pogledao sam sestru i pitao je: 'Otišla je?'... I to je bilo to - tužno je rekao Vinnie.

Vinnie i Tanya Jones vjenčali su se 1994. godine, a svoje bračne zavjete ponovili su još jednom, 2007. godine. Poznat po svojoj eksplozivnoj naravi, koju je pokazivao mnogobrojnim tučnjavama na nogometnom terenu, Vinnie Jones jedino je prema supruzi, i njihovoj djeci, bio uvijek blag. Odlazak voljene supruge iznimno mu je teško pao, a i sam je priznao kako ne zna kako će dalje bez nje. Vjerojatno iz tog razloga već je kupio i grobno mjesto pored njenog, a želja mu je da tamo prospu njegov pepeo.

POGLEDAJTE VIDEO: