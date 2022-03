Ovo ne smijete propustiti! Kreće najzabavniji obiteljski kuharski show - Prijavi se i ti!

Ono što nijedna supruga, majka, muž ili pak otac, ne voli čuti jest zasigurno ono zloglasna primjedba: 'Ali ona/on kuha drugačije...' Zbog toga ćemo u ovom video formatu 'Tko mi bolje kuha?' na kuharskom terenu testirati obiteljsko rivalstvo.

Epizode u trajanju do sat vremena emitirat će se na YouTube kanalu 24sata, a publika će osim kuhanja pratiti i odnose u obitelji te njihove navike u kupovanju namirnica i načinu kuhanja. U jednoj od epizoda sin, odnosno suprug, će na početku epizode odrediti jelo koje mu moraju spremiti majka i žena, a one će to jelo pripremati pod budnim okom profesionalnog kuhara. Ista stvar događat će se kada kćer, odnosno supruga bude birala jelo koje će joj kuhati njezin suprug protiv njezinog oca.

Na kraju kuhanja, profesionalni kuhar jela će pred sina poslužiti identično servirati kako bi mu još više otežao odluku. A odluka je stvarno teška - hoće li odabrati jelo supruge ili majke ili drugom verziji, hoće li odabrati jelo supruga ili oca te kako će oni reagirati ako njihovo jelo ne bude pobjedničko, stvorit će posebnu napetost u epizodi.

- Najveće rivalstvo u životu je naravno ono između supruge i njezine svekrve. Njihovo suočavanje pred sinom, koji je u ulozi suca, garantira gledateljima nevjerojatnu zabavu i malu dozu pozitivnog ludila. Ovo je više od običnog kulinarskog showa. Kao rezultat od prvog emitiranja, format je odavno prerastao u internacionalni show koji se emitira po licenci diljem svijeta - kaže Izzet Pinto, CEO Global Agency po čijoj licenci radimo ovaj show.

Spoj realityja i kulinarskog showa ovog proljeća garantirano će nasmijati, šokirati i zaintrigirati cijelu regiju. Ovaj licencirani show emitiran je u Turskoj, Ukrajini, Grčkoj, Rusiji, Indiji te na Bliskom Istoku, a u planu je i prikazivanje u još nekoliko europskih država.

