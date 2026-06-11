Od Punčki do ŽIVE: Lucija Ivšić o novom životu u Melbourneu i povratku pred hrvatsku publiku

Prije nego što se večeras popne na pozornicu zagrebačke Močvare i publici predstavi svoj novi album "ŽIIVA", Lucija Ivšić je u razgovoru za 24sata komentirala čime se danas bavi, kako joj je izgledala prilagodba na život u Australiji gdje je posljednjih sedam godina te kako iz današnje perspektive gleda na razdoblje benda Punčke s kojim je osvajala domaću scenu. Lucija već nekoliko godina živi u Melbourneu, a otkrila je kako joj je bilo prilagoditi se novom životu te što ju je najviše iznenadilo.

- Svega nekoliko mjeseci nakon preseljenja je izbila COVID pandemija tako da je taj cijeli proces poprimio suludo obličje i postao nevjerojatno težak. Melbourne je bio u lockdownu skoro dvije godine tako da je cijeli taj početak do negdje 2022. u magli. Ali u cijelom tom procesu je i nastala ŽIVA pa ne žalim ni sekunde. Sada brojim već skoro punih 7 godina otkako sam u Australiji i mislim da se napokon osjećam kao kod kuće što je primarno zbog ŽIVE i načina na koji mi je taj projekt pomogao pronaći nove ljude i zajednicu za sebe - iskrena je glazbenica. Ističe kako joj iz Hrvatske najviše nedostaju obitelj, prijatelji i Jadransko more. Komentirala je i koliko često dolazi u Hrvatsku te kako danas doživljava te povratke.

- Zadnji put sam bila 2024. godine i nastojim doći svake dvije godine. Uvijek smislim neki način da ostanem duže jer srećom to što radim je usko vezano uz putovanje i suradnje pa si mogu dopustiti rad na daljinu – upravo je tako ova turneja podržana od strane 'Creative Australia', glavnog državnog tijela za umjetnost i kulturu Australije. Obožavam doći kući, tu mi je i dalje cijela obitelj i najbolji prijatelji i na kraju najveći problem bude što se uvijek osjećam kao da nemam dovoljno vremena sa svima se podružiti kako bih htjela - priča nam Lucija. Mnogi ju i dalju povezuju s bendom Punčke u kojem je još kao tinejdžerica krenula graditi jednu od najzanimljivijih priča regionalne alternativne scene. Bend je tijekom više od desetljeća djelovanja odsvirao stotine koncerata diljem Europe i svijeta, nastupao na velikim festivalima te dijelio pozornicu s imenima poput Queens of the Stone Age, ostavljajući snažan trag na domaćoj i regionalnoj rock sceni.

Foto: Bee Elton

- Jako sam ponosna na sve što smo stvorili kao Punčke, to iskustvo me je formiralo i učinilo osobom kakva jesam danas. Toliko toga sam naučila u procesu: od toga kako se izboriti za sebe, kako sačuvati svoj integritet i reći ne, do toga da sam upoznala nenormalnu količinu prekrasnih ljudi posvuda u svijetu kojima se dan danas mogu javiti i nastaviti gdje smo stali. Neprocjenjivo razdoblje koje sam zasigurno uvela u ŽIVU, možda ne kroz glazbeni izričaj koliko kroz pristup radu i stvaranju - istaknula je glazbenica. Otkrila je i postoji li mogućnost da se Punčke jednoga dana ponovno okupe.

- Nikad ne reci 'nikad'! - komentirala je. Lucija na albumu "ŽIIVA" spaja slavonsku tradiciju, elektroniku, darkwave i pop. Ispričala je kako izgleda proces pronalaženja ravnoteže između nasljeđa iz kojeg dolazi i suvremenog zvuka koji stvara.

- Iznenađujuće to dolazi dosta prirodno, vjerojatno zato što se i dalje ne osjećam 100% na 'ti' sa sobom na engleskom jeziku. Gotovo sa svakom pjesmom imam potrebu kombinirati oba jezika, te u nekim slučajevima čak i ukomponirati tradicionalne instrumente (npr. Tamburica na početku 'She is My God'). To me izravna, čini i mene i pjesmu potpunom - iskrena je glazbenica. Njezin novi album bavi se perfekcionizmom, OKP-om, mentalnim nemirom i izgaranjem. Ispričala je koliko joj je bilo izazovno tako osobne teme pretočiti u glazbu i podijeliti ih s publikom.

Foto: Bee Elton

- Ovaj album me doslovno 'izmrcvario' mentalno jer sam se konstantno dovodila u situacije u kojima bih preispitivala svoju vrijednost. Mislim da me spasila moja upornost koja mi ne dopušta da odustanem kada je teško i zbog koje sam na kraju dana odlučila proći kroz cijeli taj proces i suočiti se sa svojim 'demonima' po putu. Tek po izlasku albuma sam postala svjesna koliko je to zapravo bio terapeutski proces. Glazbu radim jer ne znam drukčije i ne mogu bez toga, ali također mislim da je jako važno pričati o mentalnom zdravlju i o procesu koji se krije iza finalnog proizvoda. Na internetu je sve divno i krasno, ali često i lažno: puno ljudi pati od raznih anksioznih poremećaja, samostalni umjetnici i freelanceri često izgaraju i rade prekovremeno da bi sustigli algoritam na društvenim mrežama, bili viđeni i osigurali sljedeći projekt - ispričala nam je Lucija. Australski mediji hvale njezinu umjetničku viziju i produkcijsku preciznost. Ispričala nam je osjeća li razliku između australske i hrvatske glazbene scene kada je riječ o podršci alternativnim izvođačima.

- Definitivno, u Australiji postoji jako puno financijskih programa i prilika za samostalne umjetnike, samo ih trebaš znati ugrabiti. Mislim da Hrvatska postaje sve bolja u tome, ali neovisno o tome sam oduvijek bila mišljenja da novac ne smije biti prepreka, i prilike neće nikad pasti s neba – ako imaš viziju, guraj naprijed glavom kroz zid i pronađi način da ostvariš to što si naumila - kaže glazbenica. Uskoro nastupa u Močvari, a otkrila je i što publika može očekivati na tom koncertu.

Foto: Martin Peranović

- Predstavit ću sat vremena novog materijala koji sviram sama uživo + puno energije! Uz mene će nastupati lokalna glazbenica i producentica tonota i slovenski duo Warrego Valles koji je surađivao sa mnom na albumu. Bit će mračno i fantastično! - najavila je. Za kraj je ispričala i kakvi su joj planovi za budućnost u glazbenom smislu.

- Pokušavam se maksimalno posvetiti ovom albumu koji je tek izašao tako da nakon Europe slijedi turneja po Australiji u rujnu. Ali već sam zapravo počela pisati nove pjesme, tako da se ne bih iznenadila da bude i neko novo izdanje do kraja ove godine - kaže nam Lucija Ivšić.