Živa u Močvari predstavlja novi album 11. lipnja, spoj slavonske tradicije i moderne glazbe

ŽIVA, na glazbenoj sceni poznata kao Lucija Ivšić i osnivačica benda Punčke, promovirat će svoj hvaljeni drugi album “ŽIIVA” u zagrebačkom klubu Močvara u četvrtak, 11. lipnja 2026.

S bazom u australskom Melbourneu ŽIVA i na novom albumu nastavlja povezivati svoje slavonske korijene i modernu glazbu. Na izdanju “ŽIIVA” spaja pop, darkwave i eksperimentalnu elektroničku glazbu s tekstovima na hrvatskom i engleskom jeziku. Kroz devet pjesama progovara o neumornom traganju za nedostižnim perfekcionizmom, otvoreno govoreći o opsesivnoj energiji OKP-a, mentalnom nemiru i izgaranju.

Album je najavljen sa singlovima “Idle Heart” i “Unrest”. “ŽIIVA” progovara o osjećajima koji dovode do stvaranja i uništenja uz pjesme “She Is My God”, “Hopeless Pleasures”, “I See Right Through You”, “Undertow”, “Hesitation” i “Head Above The Ground”, a “No End in Sight” novi je pogled na tradicionalnu hrvatsku pjesmu “Ljeljo”. Album prati limitirano 3D printano CD izdanje.

Kao izvođačica ŽIVA predstavlja svoj zvuk kroz nastupe nabijene energijom, a pjesme gradi u trenutku uz korištenje loopera, vokalnih procesora i instrumentacija. Njeni koncerti rasprodaju se po Australiji, a uz nastupe poput onih na kultnom Dark Mofo festivalu ili Melbourne Design Weeku njena glazba je pronašla mjesto u svjetskim medijima kao što su KEXP ili PBS.

Na promociji albuma ŽIVI će se pridružiti Warrego Valles, slovenski dvojac koji čine Nina Hudej i NinaBelle, a u svojim setovima istražuju klupsku i eksperimentalnu elektroničku glazbu. Uz njih nastupit će i glazbena producentica i umjetnica Ivona Eterović poznatija kao tonota.

Nakon Zagreba 11. lipnja, ŽIVA će novi album predstaviti u Rijeci 12. i u Ljubljani 13. lipnja. Turneja je realizirana uz potporu australske vlade kroz projekt Creative Australia.