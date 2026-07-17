Od realityja do zatvora: Tijana Ajfon bila u središtu afere koja je obilježila i suca finala SP-a

Široj javnosti postala je poznata prije deset godina sudjelovanjem u reality showu "Parovi". Pažnju je privlačila turbulentnim ponašanjem i intimnim odnosima pred kamerama
Ime slovenskog nogometnog suca Slavka Vinčića, cijenjenog europskog arbitara, našlo se u središtu skandala u svibnju 2020. Priveden je u akciji "Kristal" kod Bijeljine u BiH, gdje je razbijen lanac prostitucije. Glavna osumnjičenica bila je srpska starleta Tijana Maksimović, poznata kao Tijana Ajfon.
| Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Ime slovenskog nogometnog suca Slavka Vinčića, cijenjenog europskog arbitara, našlo se u središtu skandala u svibnju 2020. Priveden je u akciji "Kristal" kod Bijeljine u BiH, gdje je razbijen lanac prostitucije. Glavna osumnjičenica bila je srpska starleta Tijana Maksimović, poznata kao Tijana Ajfon.
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Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Ime slovenskog nogometnog suca Slavka Vinčića, cijenjenog europskog arbitara, našlo se u središtu skandala u svibnju 2020. Priveden je u akciji "Kristal" kod Bijeljine u BiH, gdje je razbijen lanac prostitucije. Glavna osumnjičenica bila je srpska starleta Tijana Maksimović, poznata kao Tijana Ajfon.
| Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Iako je sudac ispitan kao svjedok i pušten, tvrdeći da se našao na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme, afera je bacila sjenu na njegovu karijeru i skrenula pozornost na kontroverznu starletu.
| Foto: Antonio Ahel
Tijana Maksimović rođena je u sremskom selu Popinci u skromnoj obitelji. Nakon gimnazije preselila se u Beograd. Ubrzo je drastično promijenila izgled estetskim zahvatima, ugradivši silikone u grudi i usne.
| Foto: Antonio Ahel/ATAImages
Nadimak "Ajfon" navodno je dobila od menadžera prije ulaska u reality show jer se stalno fotografirala svojim iPhoneom. Nadimak, smišljen da zaintrigira javnost, brzo je postao njezin zaštitni znak.
| Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL/Facebook
Široj javnosti postala je poznata 2015. sudjelovanjem u reality showu "Parovi". Pažnju je privlačila turbulentnim ponašanjem i intimnim odnosima pred kamerama.
| Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL/Facebook
Njezino sudjelovanje obilježio je i incident kada su joj pukli silikoni u grudima, zbog čega je morala napustiti show radi operacije.
| Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL/Facebook
Vrhunac kontroverzi dogodio se policijskom akcijom "Kristal". Uhićena je pod sumnjom da je organizirala međunarodnu prostituciju, potičući dvije djevojke na pružanje usluga za 500 eura.
| Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL/Facebook
Maksimović je priznala krivnju i osuđena je na godinu dana zatvora. Njezin život i dalje prate skandali, poput paljenja automobila.
| Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL/Facebook
Jedan od najpoznatijih incidenata dogodio se godinu dana prije uhićenja, kada joj je na beogradskom Voždovcu zapaljen luksuzni automobil Porsche Macan. Vozilo je u potpunosti izgorjelo.
| Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL/Facebook
Foto Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL/Facebook
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Antonio Ahel/ATAImages
Foto Antonio Ahel/ATAImages
Foto Antonio Ahel/ATAImages
*uz korištenje AI-ja
| Foto: Antonio Ahel/ATAImages
Foto Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel/PIXSELL
Foto Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL