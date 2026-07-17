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KONTROVERZNA STARLETA

Od realityja do zatvora: Tijana Ajfon bila u središtu afere koja je obilježila i suca finala SP-a

Široj javnosti postala je poznata prije deset godina sudjelovanjem u reality showu "Parovi". Pažnju je privlačila turbulentnim ponašanjem i intimnim odnosima pred kamerama
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Ime slovenskog nogometnog suca Slavka Vinčića, cijenjenog europskog arbitara, našlo se u središtu skandala u svibnju 2020. Priveden je u akciji "Kristal" kod Bijeljine u BiH, gdje je razbijen lanac prostitucije. Glavna osumnjičenica bila je srpska starleta Tijana Maksimović, poznata kao Tijana Ajfon. | Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
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Ime slovenskog nogometnog suca Slavka Vinčića, cijenjenog europskog arbitara, našlo se u središtu skandala u svibnju 2020. Priveden je u akciji "Kristal" kod Bijeljine u BiH, gdje je razbijen lanac prostitucije. Glavna osumnjičenica bila je srpska starleta Tijana Maksimović, poznata kao Tijana Ajfon. | Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Komentari 1

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