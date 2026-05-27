Od rođenja je pod povećalom javnosti, a nedavno se odrekla prezimena svog slavnog oca

Shiloh Nouvel Jolie rođena je 27. svibnja 2006. godine u namibijskom gradu Swakopmund, a vijest o njezinu rođenju tada je odjeknula svjetskim medijima. Dolazak djeteta Angeline Jolie i Brada Pitta izazvao je veliko zanimanje javnosti, a lokalni dužnosnici u Namibiji rođenje su opisali kao posebnu čast za njihovu zemlju. Shiloh je treće dijete Angeline Jolie i Brada Pitta, nakon Maddoxa i Zahare, dok su kasnije obitelj proširili Pax te blizanci Knox i Vivienne.

Angelina Jolie više je puta otvoreno govorila o svojim strahovima vezanima uz majčinstvo. U jednom emotivnom eseju priznala je kako zbog vlastitog turbulentnog odrastanja dugo nije vjerovala da može biti dobra majka. Ipak, upravo ju je roditeljstvo, kako kaže, promijenilo i naučilo odgovornosti, iskrenosti i bezuvjetnoj ljubavi. Posebno je isticala koliko su joj djeca pomogla da raste kao osoba, naglašavajući da roditelji ne moraju biti savršeni, već iskreni i prisutni, prenosi časopis People.

Još kao djevojčica, Shiloh je pokazivala snažan karakter i vedar duh. Angelina ju je svojedobno opisala kao dijete puno svjetla, humora i energije, uz osmijeh dodajući kako u njoj prepoznaje dio vlastite buntovne prirode. Brad Pitt također je često govorio koliko ga veseli gledati kako njegova djeca razvijaju vlastite interese i osobnosti, bez pritiska da slijede roditeljske stope.

Iako je odrasla okružena filmskim setovima, Shiloh nikada nije pokazivala pretjeranu želju za glumačkom karijerom. Kao beba pojavila se uz oca u filmu "The Curious Case of Benjamin Button", a kasnije je posudila glas liku u animiranom hitu "Kung Fu Panda 3". Angelina Jolie jednom je otkrila kako je Shiloh odbila priliku da glumi mladu Auroru u filmu "Maleficent", jer joj je ideja bila potpuno nezanimljiva. Umjesto toga, više ju je privlačila kreativnost i izražavanje kroz druge oblike umjetnosti.

Posljednjih godina ples je postao njezina velika strast. Shiloh trenira u plesnom studiju u Kaliforniji i često oduševljava koreografijama koje se šire društvenim mrežama. Njezini plesni nastupi izazvali su brojne pohvale, a Brad Pitt priznao je kako ga gledanje kćeri kako pleše često emotivno dirne do suza. Kroz ples je pronašla način izražavanja koji djeluje spontano, slobodno i potpuno njezino.

Osim talenta za ples, Shiloh je često privlačila pažnju i svojim modnim stilom. Tijekom godina razvila je prepoznatljiv modni izričaj, a nekoliko puta pojavila se na crvenom tepihu u kombinacijama inspiriranima odjećom svoje majke. Angelina Jolie uvijek je naglašavala koliko joj je važno da njezina djeca slobodno izražavaju vlastiti identitet, bez osuđivanja i društvenih etiketa.

No život u jednoj od najpoznatijih obitelji svijeta nije uvijek jednostavan. Nakon javnog razvoda Angeline Jolie i Brada Pitta, njihovi obiteljski odnosi često su bili pod povećalom medija. Posebnu pažnju izazvala je odluka Shiloh da nakon punoljetnosti službeno ukloni prezime Pitt i zadrži samo prezime Jolie. Prema pisanju stranih medija, ta je odluka navodno teško pala Bradu Pittu, koji je ostao emotivno pogođen udaljavanjem svoje djece.

- Nije mu lako to što je izgubio svoju djecu. Obožava ih i nedostaju mu. Sve je to jako tužno - rekao je izvor blizak glumcu za People.