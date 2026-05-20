Od samoga početka joj nije bilo lako: Preživjela je slomove, skandale i desetljeća slave

Rođena kao Cherilyn Sarkisian 20. svibnja 1946. u El Centru, Cher je od samog početka života upoznala nestabilnost. Njezin otac John Paul Sarkisian bio je vozač kamiona i uzgajivač konja, ali i čovjek sklon kocki, koji je rijetko bio prisutan kod kuće. Majka Georgia Holt, manekenka i glumica, teško je financijski opstajala pa je mala Cher dio ranog djetinjstva provela čak i u sirotištu. Takvo iskustvo ostavilo je dubok trag na djevojčicu koja će kasnije postati simbol samostalnosti i otpornosti.

Još kao dijete pokazivala je snažnu umjetničku crtu. U školskoj predstavi mjuzikla "Oklahoma!" ne samo da je organizirala produkciju nego je preuzela i muške uloge kada dječaci nisu htjeli nastupati. Upravo tada otkriven je njezin prepoznatljiv duboki glas. Međutim, iza samouvjerenosti na pozornici skrivala se djevojka koja se borila s disleksijom, tada još nedijagnosticiranom, zbog čega je školovanje za nju bilo iznimno teško. Sa samo 16 godina napustila je školu i otišla u Hollywood sanjajući karijeru ondje.

Sudbonosni trenutak dogodio se 1962. kada je upoznala Sonnyja Bona. Sonny, jedanaest godina stariji i povezan s legendarnim producentom Philom Spectorom, isprva ju je zaposlio kao kućnu pomoćnicu. Ubrzo ju je uključio u glazbeni svijet, gdje je pjevala prateće vokale na slavnim pjesmama poput “Be My Baby” grupe The Ronettes. Iako je Sonny vjerovao da može uspjeti solo, Cher se u početku osjećala sigurnije nastupajući uz njega.

Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com/PRESS A

Njihov profesionalni odnos brzo je prerastao u ljubavni. Kao duo Sonny & Cher postali su jedno od zaštitnih lica šezdesetih godina. Pjesma “I Got You Babe” pretvorila ih je u svjetske zvijezde, a publika je obožavala njihovu opuštenu kemiju. Ipak, iza kulisa odnos nije bio ni približno idiličan. Cher je godinama kasnije otvoreno govorila o Sonnyjevoj kontroli nad njezinim privatnim i poslovnim životom, opisujući brak kao emocionalno iscrpljujući i nesretan.

Njihov televizijski show "The Sonny and Cher Comedy Hour" 70-ih godina dodatno je učvrstio njihov status zabavljačkog fenomena. Cher je osvojila publiku humorom, karizmom i modnim kombinacijama koje su često pomicale granice tadašnje televizije. Upravo je u tom razdoblju započela i njezina transformacija u samostalnu zvijezdu.

Nakon razvoda od Sonnyja 1975. Cher je krenula u novu životnu fazu obilježenu velikim osobnim turbulencijama. Samo nekoliko dana nakon razvoda udala se za Gregga Allmana iz grupe The Allman Brothers Band. Njihova veza bila je burna, opterećena njegovim problemima s ovisnošću. Iako su dobili sina Elijaha Bluea, brak nije izdržao. Cher je kroz život često bila povezana s poznatim muškarcima, uključujući Toma Cruisea, Vala Kilmera i Warrena Beattyja, no rijetko je uspijevala pronaći stabilnost u ljubavi.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Majčinstvo joj je uvijek bilo iznimno važno. Sa Sonnyjem je dobila sina Chaza Bona, koji je 2009. javno progovorio o svojoj tranziciji. Cher je priznala da joj prilagodba nije bila laka, ali je s vremenom postala jedna od najglasnijih podrški svom sinu. Time je dodatno učvrstila status LGBTQ+ ikone, koji je godinama gradila kroz svoju glazbu, nastupe i otvorenost prema različitostima.

S druge strane, odnos sa sinom Elijahom obilježile su teške borbe s njegovom ovisnošću. Posljednjih godina Cher se našla u središtu medijske pozornosti zbog pokušaja uspostavljanja skrbništva nad njim, tvrdeći da nije sposoban upravljati vlastitim financijama zbog problema sa zdravljem i drogom. Unatoč javnim kontroverzama, više je puta ponovila da je njezina dužnost kao majke pomoći svojoj djeci pod svaku cijenu.

Paralelno s privatnim dramama, Cher je gradila jednu od najimpresivnijih karijera u zabavnoj industriji. Kao solo izvođačica ostvarila je niz velikih hitova, od “Gypsies, Tramps and Thieves” i “Half-Breed” do globalnog megahita “Believe”, pjesme koja je krajem devedesetih revolucionirala pop glazbu uporabom auto-tunea i elektroničkog zvuka. “Believe” joj je donio i prvi Grammy, potvrdivši da može dominirati glazbenom scenom i nakon više desetljeća karijere.

Foto: Ik Aldama

No Cher nije ostala samo glazbena zvijezda. Osamdesetih godina ozbiljno se posvetila glumi i ubrzo dokazala da njezin talent nadilazi pozornicu. U filmovima poput "Silkwood", "Mask" i posebno "Moonstruck" osvojila je kritiku i publiku. Za ulogu Lorette Castorini u "Moonstrucku" osvojila je Oscara za najbolju glumicu.

Tijekom cijele karijere Cher je ostala sinonim za ekstravaganciju i hrabrost u modi. Njezina dugogodišnja suradnja s dizajnerom Bobom Mackiejem rezultirala je nekim od najlegendarnijih scenskih kostima u povijesti pop kulture. Transparentne haljine, golema perja, šljokice i dramatične kreacije postali su dio njezina identiteta. Cher nikada nije pristajala na očekivanja društva o tome kako bi žena njezinih godina trebala izgledati ili se ponašati.

I danas, u poznim godinama života, Cher ostaje simbol neuništive energije. Nastupa, snima glazbu, pojavljuje se u filmovima i neumorno privlači pažnju javnosti. Godine 2024. napokon je primljena u Rock and Roll Kuću slavnih, nakon desetljeća tijekom kojih je otvoreno kritizirala činjenicu da nije ranije dobila to priznanje. Na pozornici je tada poručila da je najvažnije nikada ne odustati.