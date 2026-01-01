Od vježbanja u baru do Zlatne dvorane: Nevjerojatan put dirigenta koji je osvojio Beč

Put kanadskog maestra Yannicka Nézet-Séguina do dirigentskog pulta najprestižnijeg koncerta na svijetu, onog Novogodišnjeg Bečke filharmonije, započeo je gotovo filmskim spletom okolnosti. Sve se odigralo 2022. godine u New Yorku, a uključivalo je otkazivanje nastupa ruskom dirigentu zbog rata u Ukrajini, poziv u zadnji čas i pijanista koji je transatlantskim letom stigao nakon što je cijelu noć vježbao u berlinskom hotelskom baru. Ta nevjerojatna priča na koncu ga je dovela u Zlatnu dvoranu Musikvereina, odakle je na prvi dan nove godine ravnao koncertom koji prate deseci milijuna ljudi diljem svijeta.

Samo četiri dana prije nego što je slavni ruski dirigent Valerij Gergijev trebao povesti Bečke filharmoničare na američku turneju u Carnegie Hallu, Nézet-Séguin je ulazio u istu dvoranu kako bi dirigirao svojim Filadelfijskim orkestrom. Primijetio je plakat za bečki nastup.

​- Ovo izgleda kao Yannickov program - pomislio je tada.

​- Ostatak je, doista, povijest - prisjetio se kasnije.

Foto: Matthias Röder/DPA

Nekoliko dana nakon toga, Rusija je započela invaziju na Ukrajinu. Vodstvo Bečke filharmonije, koje je tek stiglo u New York, našlo se u nezavidnoj situaciji. Njihov dirigent Gergijev i pijanist Denis Macujev bili su poznati kao podupiratelji Vladimira Putina. U hitnom sastanku s umjetničkim direktorom Carnegie Halla, Cliveom Gillinsonom, odlučeno je da njih dvojica ne mogu nastupiti.

Gillinson je odmah nazvao Nézet-Séguina, no dobio je govornu poštu.

​- Bio sam kod kuće i vježbao virtualno sa svojim osobnim trenerom - ispričao je kanadski dirigent.

Nakon treninga je uzvratio poziv i prihvatio angažman, iako mu je raspored već bio pretrpan. Morao ga je ugurati tik pred premijeru Verdijeva "Don Carlosa" u Metropolitan Operi, za vikend u kojem je već imao i probu Puccinijeve "Tosce". Pristao je zadržati originalni program, koji je uključivao Rahmanjinovljev Klavirski koncert br. 2. No, tko će ga odsvirati?

Rješenje je pronađeno u Berlinu. Južnokorejski pijanist Seong-Jin Cho bio je slobodan i voljan doletjeti, no postojao je problem. U njegovoj zgradi u Berlinu bilo je zabranjeno svirati klavir noću, a on je posljednji put izvodio Rahmanjinova 2019. godine i trebao je vježbati. Osoblje njegove diskografske kuće Deutsche Grammophon dogovorilo je da može vježbati u BPM baru hotela nhow. Nakon što je obavio test na koronavirus potreban za jutarnji let, kasno navečer stigao je u bar.

​- Ljudi su još bili tamo. Pili su, a ja sam vježbao Rahmanjinova - ispričao je Cho.

​- Kad bih stao da se odmorim, pljeskali su jer su mislili da nastupam za njih.

Svirao je do četiri sata ujutro, uhvatio let za Frankfurt, a zatim za New York. Sletio je u dva sata poslijepodne, a sat vremena kasnije već je bio u hotelu. Odmah je otišao na probu u Carnegie Hall, no Nézet-Séguin je još bio u Metu na generalnoj probi. Kad je dirigent napokon stigao, imali su jedva deset minuta za zajednički rad.

​- Bio je vrlo blijed. Vidjelo se da nije spavao - prisjetio se Nézet-Séguin.

Foto: Matthias Röder/DPA

Ipak, koncert te večeri bio je golem uspjeh. Cho je debitirao s Bečkim filharmoničarima svirajući napamet. Kad se nakon svega vratio u hotel, od stresa i iscrpljenosti potekla mu je krv iz obje nosnice.

Taj njujorški vikend bio je prekretnica. Bečka filharmonija time je nagradila Nézet-Séguina za spašavanje turneje.

​- To je bio naš način da mu kažemo hvala. Pomogao nam je spasiti turneju, a to je promijenilo i njegov život i naš odnos - rekao je violinist Daniel Froschauer, predsjednik Bečke filharmonije.

Iako je Nézet-Séguin debitirao s Bečanima još 2010., suradnja im nije bila bliska. No, nakon drame u New Yorku, uslijedili su pozivi za Ljetni noćni koncert ispred dvorca Schönbrunn, turneju po Kaliforniji i tjedan dana koncerata u Beču. Angažman za Novogodišnji koncert bio je kruna te obnovljene suradnje. Orkestar, svjestan da će se morati osloniti na mlađu generaciju dirigenata, u pedesetogodišnjem Kanađaninu vidio je budućnost.

Nézet-Séguin se tako pridružio velikanima poput Herberta von Karajana, Claudija Abbada i Riccarda Mutija. Svojim je programom već pokazao da donosi svježu perspektivu, uvrstivši uz djela obitelji Strauss i skladbe skladateljica Josephine Weinlich i Florence Price.

​- Još uvijek se štipam da se uvjerim da je stvarno. Mislim da svaki mladi dirigent sanja o ovome, ali čini se nedostižnim. Za ovakvu gažu se ne možete jednostavno prijaviti - zaključio je, odjeven u odijelo Louis Vuitton šivano po mjeri za najvažniji nastup njegove karijere.