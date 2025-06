Odabrani prvi duelisti! Iz plave obitelji Haris, dok iz narančaste Iman: 'Ona nam ne doprinosi...'

Život na Farmi podijeljen je u dvije obitelji – plavi su još jednu noć proveli u štali, a narančasti u kući.

Dejan i Ivan R. započeli su radnu akciju izrade pčelinjaka vrlo rano, dok je Manuela gunđala jer se njezin tim u štali i dalje nije dogovorio što će i kako raditi.

Foto: RTL

„Zabrinut sam za zadatak“, kazao je Haris, a vođa Darko je kazao kako ima osjećaj da mu ta uloga ne leži.

I dok muški dio na dvorištu radi, Anđa i Nikolina kuju planove o nominacijama.

„Već znam koga ću“, Anđa je predložila Iman i Rebeku.

Upravo su Anđa i Nikolina pokušale od suparničke obitelji namoliti namirnice koje im nedostaju. Osim kave, tu je bila i riža. Zauzvrat, Darko je tražio mesne proizvode.

Aktivnosti na imanju prekinula je Nikolina Pišek koja je iznenada posjetila ekipu u štali, a vođa Darko ju je iznenadio svojim stavom.

Foto: RTL

„Nisam osoba koja upravlja ljudima i govori tko što treba raditi. Ovaj šešir više smatram kaznom nego nagradom“, poručio je.

„Sve shvaća olako, nadam se da to neće biti razlog našeg pada ovaj tjedan“, zabrinuta je bila Manuela, a Haris je mislio da vođa premalo misli na druge, već samo na sebe.

„Vi ste svjesni toga da obitelj koja izgubi u tjednom zadatku, da će se morati boriti u areni?“ pokušala je Nikolina podići razinu elana, „Do preseljenja u luksuz, u kuću, doći ćete samo ako zadatak obavite bolje od druge obitelji.“

No Nikolina ih je iznenadila još jednim obratom. Iako su danas trebali birati prvog duelista, to će ipak biti Haris, gubitnik iz posljednje arene.

Foto: RTL

„Očekivao sam neku vrstu kazne... Tko god mi se nađe na putu, zgazit ću ga“, poručio je Haris.

Od sada, dodala je voditeljica, više ne vrijedi pravilo istog spola. Drugim riječima, Harisu se u areni može pridružiti i žena.

„Ne želim se naći s njim u areni, to znači da ću ići kući“, Manja je strahovala, „Ako prije nismo imali neke motivacije za zadatak, sada je definitivno imamo!“

Haris i Manuela osamili su se, a on je obećao kako će dati sve od sebe da uspješno izgrade pčelinjak kako bi ih oboje mogao spasiti od ispadanja.

Nikolina je posjetila i narančastu obitelj te im najavila kako oni biraju prvog duelista, a gotovo svi glasovi otišli su – Iman. Ona je svoj glas dala Anđi, a vođa Ivan prozvao je Rebeccino ime.

„Trebaju nam farmeri koji pridonose Farmi, koji rade. Nažalost, Iman to nije“, Dejan je bio direktan, a složili su se i ostali kako je ona najslabija karika i ne misle da može napredovati.

Foto: RTL

„Totalno očekivano, znam da ću biti prva na tapeti. Ne znaju me dovoljno dobro, moje sposobnosti... Jedva čekam trenutak da se mogu iskazati“, poručila je prva narančasta duelistica Iman.

Radna akcija u oba tabora nastavila se nakon nominacija. Narančasti su već složno gradili, a plavi su zapeli još na nacrtima. Nedostajala im je jedna važna mjera, a Haris je imao plan poslati Jelenu da proba od suparničke obitelji izvući tu informaciju.

No informaciju za svoju ekipu ipak je uspjela izvući Doroteja! „Odrezali smo krivu dasku! U velikom smo zaostatku“, poručila je svojima skeptično, a nisu mogli ni krenuti sa spajanjem dasaka.

„Mislim da ovaj zadatak padamo kao što pokvareno voće pada sa stabla. Zato puno učim!“ poručio je Haris, koji se već bacio na učenje Praktikuma za potencijalni izazov znanja u areni.

Foto: RTL

No Haris nije odustao od ideje da Jelena ode ispitati suparničkog vođu Ivana i doznati informacije o dubini polica koje bi ih mogle spasiti, no ona to nije dočekala s odobravanjem.

„Možda joj nije toliko stalo do zadatka, možda se boji tog prijateljstva, da to nije baš toliko sigurno“, smatrao je.

Ipak, Jelena i Manja otišle su u izvidnicu. Ivan je, zauzvrat, od njih tražio jaja.

„Želi me uhvatiti na moju dobrotu jer zna da sam ja duša od čovjeka“, šalio se Ivan, no odlučio je pomoći.

„Sve si im dao samo za jaja?! Ne mogu vjerovati. Uopće neću raditi!“ Rebecca je bila šokirana njegovim potezom, a priklonila joj se i Rebecca.

„I ja bih za Ivana napravila isto“, Jelena je zahvalno poručila, no Haris je zaključio da je Ivan sve mjere zapisao krivo.

Foto: RTL

Noć je pala na imanju... Narančasti se dive svom uspjehu, dok se kod plavih ni osnovna konstrukcija pčelinjaka još uvijek ne nazire, no oni ne odustaju.

No ni narančasti nisu bili posve zadovoljni jer smatraju da je Iman previše opuštena, uvjerena kako ostaje.

„Ako prođemo zadatak, spasili smo Iman. Nije prstom mrdnula, a bit će spašena“, Anđa je komentirala s Nikolinom i Dejanom.

„Ma bolje i Iman nego da idemo u štalu“, zaključio je Dejan.

Foto: RTL

A što donosi novi dan na 'Farmi', pokazat će nove epizode od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.