Predstavljena treća sezona uspješnog projekta AJMO!

Projekt AJMO!, koji zajednički provode Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i Ured za izvoz glazbe Hrvatska, ulazi u svoju treću sezonu. Najava nastavka ovog uspješnog programa predstavljena je na konferenciji za medije na kojoj su govorili ministrica kulture i medija Republike Hrvatske dr.sc. Nina Obuljen Koržinek te predstavnici Ureda za izvoz glazbe Hrvatska Davor Drezga, Dražen Baljak, Mirko Burazer i Frane Tomašić, istaknuvši dosadašnje rezultate projekta i njegov sve veći značaj za razvoj domaće koncertne scene.

Ministrica kulture i medija istaknula je važnost kontiunuiranog razvoja publike i jačanja koncertne kulture diljem Hrvatske.

- Stalno se moramo opismenjavati, bez obzira govorimo li o medijima, filmskoj umjetnosti, glazbenoj ili bilo kojoj drugoj. Nećemo se umoriti to raditi, a projekt AJMO! je poticaj novoj publici i budućim glazbenicima da postanu dio koncertne kulture. Zahvaljujući ovom projektu, ponovno donosimo u manja mjesta i gradove živu svirku, koju ranije nisu mogli priuštiti - komentirala je. Ministrica je izrazila zadovoljstvo što Ministarstvo i Ured za izvoz glazbe Hrvatska zajedno ulaze u treću sezonu tog, za razvoj publike vrijednog projekta.

- U drugoj sezoni projekta AJMO! na natječaj prijavilo se 370 glazbenih izvođača i 42 organizacije, što je povećanje od prethodne godine. Ukupno je odabrano 15 sudionika, 8 iz jadranske (dva otočna organizatora) i 7 iz kontinentalne Hrvatske. Svaki sudionik ostvario je 10.000 eura sufinanciranja, organizirano je ukupno 65 koncerata koji su angažirali 72 različita glazbena izvođača, a u projektu su bili zastupljeni svi glazbeni žanrovi. Tijekom provedbe projekta pokazalo se koliko je važna međusobna komunikacija između koncertnih prostora uključenih u program koji sada već čine neformalnu koncertnu mrežu – rezimirali su drugu sezonu organizatori.

Osmišljen kako bi potaknuo ravnomjernu koncertnu aktivnost na području cijele Hrvatske, s posebnim naglaskom na sredine u kojima suvremeni glazbeni žanrovi nemaju komercijalnu održivost, ali imaju snažnu kulturnu vrijednost, projekt AJMO! nastavlja dokazivati kako decentralizacija kulturne ponude može donijeti konkretne rezultate i otvoriti nove prilike za lokalne zajednice, organizatore i glazbenike.

Organizatori su na konferenciji za medije predstavili i novosti u trećoj sezoni.

Foto: Matej Grgić

- Imamo tri noviteta za treću sezonu projekta AJMO!. Prvi je da ćemo ove godine za svih petnaest organizatora napraviti mentorske radionice s glazbenim profesionalcima koji će za njih i njihove kolege održati radionicu na temu koja ih najviše zanima. Također ćemo s mentorima i mi kao organizatori posjetiti sve lokacije i na taj način uživo vidjeti sve izazove s kojima se organizatori suočavaju. Drugi novitet je da ćemo u suradnji s projektom Elector odvojeno od budžeta za ovih 15 organizatora, sufinancirati tri kluba koji se bave isključivo elektroničkom glazbom i to po četiri nastupa te na taj način otvoriti mogućnost hrvatskim autorima i DJ-evima da nastupe na više lokacija, a klubovima omogućiti veći kontinuitet programa. Treći novitet je da ćemo uz sufinanciranje od strane Hrvatskog društva skladatelja i u suradnji s HURIN-om omogućiti da iz bazena prijavljenih izvođača na projekt AJMO! neki od njih s novim singlovima dobiju dodatna emitiranja na HURIN-ovoj radijskoj mreži, čime se dodatno promiču hrvatski autori - istaknuli su.

Važan iskorak u ovoj sezoni ostvaren je i izvan same koncertne produkcije. Kroz zajedničke edukativne programe, gostovanja na showcase festivalima te izravnu razmjenu iskustava i profesionalnih kontakata među organizatorima, razvijen je aktivniji model suradnje koji nadilazi pojedinačne projekte i potiče dugoročno umrežavanje.

Time je AJMO! prerastao početne okvire pilot-projekta i počeo funkcionirati kao platforma koja povezuje različite lokalne scene, koncertne prostore i organizatore, stvarajući čvrste temelje za održiv razvoj koncertne djelatnosti diljem Hrvatske. Najava treće sezone potvrđuje nastavak ove misije te dodatno učvršćuje ulogu projekta kao jednog od ključnih mehanizama za jačanje domaće glazbene infrastrukture i ravnomjerniji razvoj kulturne ponude u svim dijelovima zemlje.

Službeno su otvorene prijave za izvođače za treću sezonu projekta AJMO!, a svi zainteresirani prijaviti se mogu do 30. lipnja.