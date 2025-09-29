Obavijesti

ZAJEDNIČKO OPUŠTANJE

Odale ih fotografije: Maja Šuput i 'Savršeni' Šime Elez zajedno uživaju u jacuzziju i odmoru

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Odale ih fotografije: Maja Šuput i 'Savršeni' Šime Elez zajedno uživaju u jacuzziju i odmoru
Foto: Instagram

Na objavljenim fotografijama Šime pozira u jacuzziju, a kratko je napisao: "Upravo... pssst, odmaram". Ubrzo nakon Šime, fotografije istog jacuzzija objavila je i Maja, dajući do znanja kako odmaraju zajedno

Maja Šuput podijelila je na svom Instagram profilu nekoliko fotografija s odmora, ovog puta iz jednog hotela u Svetom Filipu i Jakovu, nedaleko Zadra. Na jednoj fotografiji vidimo luksuzni jacuzzi ispred otvorenog prozora i zelenila, uz kojeg se nalazi šampanjac s dvije čaše te lagani zalogaji na pladnju.  

Foto: Maja Šuput/Instagram

Slične fotografije danas je na svom Instagramu podijelio i Šime Elez, napisavši kako odmara, a sada znamo kako uz njega odmara i Maja. 

Podsjetimo, prošlog je vikenda Maja proslavila svoj 46. rođendan. Uz brojne kolege i prijatelje poseban gost bio je Šime Elez, u čijem je zagrljaju i zaplesala. Osmijesi im nisu silazili s lica, a pao je i strastveni poljubac. 

Nedavno joj je Šime, dok se družio s prijateljima u svom rodnom gradu i strastveno bodrio Hajduka u okršaju s Dinamom, uputio i vrlo zanimljivu čestitku.

