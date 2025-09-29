Odale ih fotografije: Maja Šuput i 'Savršeni' Šime Elez zajedno uživaju u jacuzziju i odmoru

Maja Šuput podijelila je na svom Instagram profilu nekoliko fotografija s odmora, ovog puta iz jednog hotela u Svetom Filipu i Jakovu, nedaleko Zadra. Na jednoj fotografiji vidimo luksuzni jacuzzi ispred otvorenog prozora i zelenila, uz kojeg se nalazi šampanjac s dvije čaše te lagani zalogaji na pladnju.

Foto: Maja Šuput/Instagram

Slične fotografije danas je na svom Instagramu podijelio i Šime Elez, napisavši kako odmara, a sada znamo kako uz njega odmara i Maja.

Podsjetimo, prošlog je vikenda Maja proslavila svoj 46. rođendan. Uz brojne kolege i prijatelje poseban gost bio je Šime Elez, u čijem je zagrljaju i zaplesala. Osmijesi im nisu silazili s lica, a pao je i strastveni poljubac.

Nedavno joj je Šime, dok se družio s prijateljima u svom rodnom gradu i strastveno bodrio Hajduka u okršaju s Dinamom, uputio i vrlo zanimljivu čestitku.