Obavijesti

Show

Komentari 7
Šime Maji pripremio iznenađenje

VIDEO Šime Elez preko 24sata uputio čestitku: 'Kakva Franka! Majo, sretan ti rođendan!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Šime Elez preko 24sata uputio čestitku: 'Kakva Franka! Majo, sretan ti rođendan!'
9
storyeditor/2025-09-20/PXL_200925_138729486.jpg | Foto: Ivana Ivanović/Pixsell

Iza 'Gospodina Savršenog' je uzbudljivo ljeto, koje je mahom provodio s Majom Šuput koja sutra slavi rođendan

Šimi Elezu, Gospodinu Savršenom, sutra će biti uistinu divan dan jer je njegovoj ljubljenoj Maji Šuput rođendan! I dok je uživao u splitskom điru proteklog vikenda družeći se s prijateljima u svom rodnom gradu i strastveno bodrio Hajduka u okršaju s Dinamom, na pameti mu je ipak bila stalno fatalna plavuša. Pjevačica mu je zavrtjela svijet pod nogama, dok su razdvojeni, stalno se dopisuju i izmjenjuju slatkorječivosti.

Šime je samo razmišljao kako će svoju draganu obradovati posebnom rođendanskom čestitkom za 45. rođendan pa ju je, logično, odlučio uputiti preko 24sata.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Šime Elez čestita rođendan Maji Šuput 01:27
Šime Elez čestita rođendan Maji Šuput | Video: 24sata/Ivana Ivanović/PIXSELL

- Sretan ti rođendan, Majo - treperio je Šime snimajući za nju i kviz u kojemu smo pokušali doznati postoji li neka druga, zgodna i samosvjesna, fatalna ženska ikona sa svjetske javne scene koja bi zaslužila Šimine simpatije u kakvima uživa Šuputica. Ali, ne. Zaljubljenost je postojana.

Njihova je romansa započela prvim susretom, i to dok se još nije javno znalo kako je pjevačica nekoliko mjeseci ranije okončala svoj brak s Nenadom Tatarinovim. Svjedoci tog prvog susreta prepričavaju kako je sve počelo kao šala jer je Maja upoznavajući se sa Šimom osobno odmah krenula sa zadirkivanjem Savršenog koji je u nekoj pitalici koju pjevačicu preferira, Franku Batelić ili Maju Šuput, odgovorio Franku. Nakon večeri ispunjene međusobnim simpatijama, odmah su se počeli dopisivati. Maja ga je tražila suradnju u njezinu spotu. Pristao je. nastavili su se tajni susreti, večere, pokoje putovanje.

I puf- fotografije strastvenih poljubaca na brodu nakon kojih je svima bilo jasno kako je ova romansa strastvena i sve manje tajna.

Budući da je pjevačica poznata po veselim provodima i priređivanju tuluma za pamćenje, malo je izgledno da će i ovaj, 45. rođendan proći bez razuzdanog provoda u krugu najmilijih i najdražih. A na ovogodišnjem slavlju u taj je kružok upao i Šime! E pa Majo, neka ti je sretno i veselo! Živjela!

ZABLISTALI U OPATIJI FOTO Au, kako ga gleda: Maja Šuput i Šime opet su bili skupa
FOTO Au, kako ga gleda: Maja Šuput i Šime opet su bili skupa

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
FOTO I domaće ljepotice krasile su naslovnice časopisa Playboy: 'Moje tijelo je moj instrument...'
NEKI TO VOLE VRUĆE

FOTO I domaće ljepotice krasile su naslovnice časopisa Playboy: 'Moje tijelo je moj instrument...'

Prošlo je više od 60 godina otkako je u svom domu, točnije kuhinji kuće u Chicagu, Hugh Hefner otisnuo prvi broj magazina za muškarce 'Playboy'. Od tada su mnoge strane, ali i domaće ljepotice krasile naslovnicu magazina
Jole za 24sata iskreno o poslu, braku i djeci: 'Iako zbog posla puno putujem, često sam kući'
POPULARNI PJEVAČ

Jole za 24sata iskreno o poslu, braku i djeci: 'Iako zbog posla puno putujem, često sam kući'

Kralj fešti Joško Čagalj Jole (53) i njegova supruga Ana (43) nagodinu slave 20 godina braka, a njihova ljubav počela je krivim brojem telefona i do sada je 'okrunjena' s četvero djece
Znaš li tko sam? Sanjala je da će postati teta u vrtiću, ali život ju je odveo na pozornicu...
PJEVAČICA I VODITELJICA

Znaš li tko sam? Sanjala je da će postati teta u vrtiću, ali život ju je odveo na pozornicu...

Najprije je bila u rock bendu Kontesa Nera, potom je ušla u Srebrna krila umjesto Vlatke Pokos

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025