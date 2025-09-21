VIDEO Šime Elez preko 24sata uputio čestitku: 'Kakva Franka! Majo, sretan ti rođendan!'

Šimi Elezu, Gospodinu Savršenom, sutra će biti uistinu divan dan jer je njegovoj ljubljenoj Maji Šuput rođendan! I dok je uživao u splitskom điru proteklog vikenda družeći se s prijateljima u svom rodnom gradu i strastveno bodrio Hajduka u okršaju s Dinamom, na pameti mu je ipak bila stalno fatalna plavuša. Pjevačica mu je zavrtjela svijet pod nogama, dok su razdvojeni, stalno se dopisuju i izmjenjuju slatkorječivosti.

Šime je samo razmišljao kako će svoju draganu obradovati posebnom rođendanskom čestitkom za 45. rođendan pa ju je, logično, odlučio uputiti preko 24sata.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:27 Šime Elez čestita rođendan Maji Šuput | Video: 24sata/Ivana Ivanović/PIXSELL

- Sretan ti rođendan, Majo - treperio je Šime snimajući za nju i kviz u kojemu smo pokušali doznati postoji li neka druga, zgodna i samosvjesna, fatalna ženska ikona sa svjetske javne scene koja bi zaslužila Šimine simpatije u kakvima uživa Šuputica. Ali, ne. Zaljubljenost je postojana.

Njihova je romansa započela prvim susretom, i to dok se još nije javno znalo kako je pjevačica nekoliko mjeseci ranije okončala svoj brak s Nenadom Tatarinovim. Svjedoci tog prvog susreta prepričavaju kako je sve počelo kao šala jer je Maja upoznavajući se sa Šimom osobno odmah krenula sa zadirkivanjem Savršenog koji je u nekoj pitalici koju pjevačicu preferira, Franku Batelić ili Maju Šuput, odgovorio Franku. Nakon večeri ispunjene međusobnim simpatijama, odmah su se počeli dopisivati. Maja ga je tražila suradnju u njezinu spotu. Pristao je. nastavili su se tajni susreti, večere, pokoje putovanje.

I puf- fotografije strastvenih poljubaca na brodu nakon kojih je svima bilo jasno kako je ova romansa strastvena i sve manje tajna.

Budući da je pjevačica poznata po veselim provodima i priređivanju tuluma za pamćenje, malo je izgledno da će i ovaj, 45. rođendan proći bez razuzdanog provoda u krugu najmilijih i najdražih. A na ovogodišnjem slavlju u taj je kružok upao i Šime! E pa Majo, neka ti je sretno i veselo! Živjela!