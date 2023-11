Odbija uloge, a posljednji film snimio je prije čak 13 godina: 'Radije sjedi ispod stabla i čita'

Holivudska legenda Jack Nicholson (86) nikad nije službeno najavio odlazak u mirovinu, a prošlo je 13 godina od zadnjeg filma. Posljednji put se pojavio u filmu 'How Do You Know' u kojem glume Reese Witherspoon, Paul Rudd i Owen Wilson. U romantičnoj komediji imao je sporednu ulogu, a iza sebe ima 80 filmskih uloga.

U podcastu 'WTF With Marc Maron' ovog tjedna, slavni producent i dugogodišnji Nicholsonov prijatelj, Loui Adler, je otkrio kako je glumca njegov prijatelj htio u filmu, no Nicholson je odbio.

- Razgovarao je s njim. Ali Jack je odgovorio: ‘Ne želim to učiniti. Znaš li što sam danas napravio? Sjedio sam ispod drveta i čitao knjigu - ispričao je voditelj na što je Adler dodao kako to zvuči poput Nicholsona.

Foto: Westcom/Press Association/PIXSELL

Glumčev prijatelj rekao je kako je Nicholson uvijek radio točno ono što je stvarno želio.

- Želi šutjeti. Želi jesti što želi. Želi živjeti život kakav želi - zaključio je Adler.