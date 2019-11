Odbjegla Korina: Tulumarila je do jutra, bilo ju briga za Mateja

Burna noć kod Mlađenovića sa sobom je donijela i posljedice - dok je Mateju došla jedna nova djevojka, jednoj staroj izgubio se svaki trag. Naime, Korina je zajedno s Karlom odlučila izaći u noćni provod, no tijekom noći je nestala, da bi se pojavila tek ujutro suočena s Matejevim prijekim pogledom punim ljutnje.

Foto: NOVA TV

- Bio je dogovor da svi zajedno idemo kod mojih, a Korina se nije pojavila cijelu noć ni cijelo jutro. Nije svejedno što cure nema cijelu noć i jutro, ona se ne pojavljuje i mobitel joj je isključen - komentirao je Matej, a kada se pojavila Korina mu je rekla da je to bila njezina reakcija na dolazak nove djevojke.

- Zeznula sam. Matej nas ni prije nije doživljavao baš previše, a sada kada je došla nova cura - još manje. Mi smo svi došli u ovaj show da se zabavimo. I u tu ruku s obzirom da se ne možemo zabaviti s Matejem, Karla i ja smo odlučile izaći van - objasnila je Korina te dodala kako je cijelo vrijeme čekala Karlu. Mateja Korinina objašnjena nisu pretjerano zanimala te joj je odmah rekao da pokupi svoje stvari jer je eliminirana.

- Nisam očekivala da će me zbog te scene izbaciti. Da je Karla nešto rekla Mateju, možda bi reakcija bila drukčija, možda me ne bi izbacio, možda bi nas izbacio obje. Nisam očekivala nož u leđa od Karle - kazala je Korina te zaključila: 'Što se Mateja tiče, nije mi žao niti najmanje. Drago mi je da sam ga upoznala. Vidim da u životu možeš imati apsolutno sve, a nisi sretan, tako da izlazim iz ovog showa sretna jer znam da imam malo, a da mi je to malo dovoljno za potpunu sreću.'

Kod Filipovića napeto je također bilo od ranog jutra, a tata Mile na rubu tolerancije prema Ani i Juliji jer ne poštuju njegova kućna pravila, odnosno ustajanje u šest sati. Nakon što su djevojke konačno ustale, tata je došao na svoje - uspio je Juliju natjerati u kuhinju. Kako joj je kazao, obzirom da je čuo da je Julija po zanimanju pekarica, htio je probati njezin kruh, no pričati o tome, Julija nije htjela.

- Samo ne želim pričati o tome, ni o mom školovanju - odlučna je Julija, a svojim kulinarskim umijećem ipak nije uspjela zadiviti tatu Milu.

- Iskreno po onom što vidim, Julija nema veze s kuhinjom - komentirao je. Kada je došlo vrijeme za eliminacije, Bruno je odlučio pripremiti mali show. Već ranije, obznanio je roditeljima da će eliminirati Martinu te ih pritom šokirao, a na eliminacijama je obrnuo komunikaciju te kazao kako Julija napušta djevojke jer će se sutra družiti s njim.

- Bruno me zamolio prije ovih eliminacija, rekao je sad ti namjerno budi tužna, pa će se njima sve vratit zato što su one bile te koje su mene povrijedile, i ja sam plakala zbog njih i rekao je ajmo sad to odigrati. Skovali smo pakleni plan - objasnila je Martina.

- Ana, svi kažu da si ti favorit tu, ali ja bih rekao da si veći favorit kod nekog drugog kandidata nego kod mene - poručio je Bruno Ani izbacivši je tako iz showa.

- Mislim da je svima jasno da se čuje s drugim kandidatom, a to je Josip - otkrila je Martina. Prije nego što ju je eliminirao, Josip je želio dan provesti s Anjom. Nakon ugodne šetnje Zadrom te otvorenih razgovora, došlo je vrijeme da Josip poruči zadnje riječi.

- Žao mi je radi toga, jer sam se s tobom zbližio, ali ovo je show gdje ja tražim ženu. Da je ovo show gdje tražim prijateljicu, ti bi bila moja pobjednica - kazao joj je Josip, a Anja je jako dobro primila eliminacije.

- Kada ovo završi, imaš u meni prijateljicu za cijeli život! - poručila mu je. Eliminacije kod Ivana izazvale su popriličan šok među djevojkama. Nešto prije, mama Dubravka pripremila je test za djevojke kako bi vidjela koja od njih je najspremnija za vjenčanje - odvela ih je u salu za vjenčanja gdje su morale dekorirati stol.

- Mislim da cure baš nemaju smisla previše - zaključila je mama te kao najbolji stol odabrala Petrin, a onaj koji joj se najmanje svidio bio je Martinin. U jeku zabave stigao je Ivan te rekao Nini kako nju eliminira iz showa.

- Nisam očekivala ovo. Baš sam u šoku, ne mogu vjerovati. Idemo dalje, život je borba, ili pukovnik ili pokojnik - poručila je Nina prije izlaska. Njezina eliminacija najteže je pala Martini koja nije mogla suspregnuti suze. Nakon što je Nina otišla, stigla je nova djevojka - Mirna iz Baške Vode.

- Možda se s vremenom promijeni, ali sada se osjećam kao da su me bacili među vukove - komentirala je Mirna.

