'Odiseja' je tek izašla, a već su krenuli memeovi na račun filma

Film 'Odiseja' u režiji poznatog Christophera Nolana ostvario je golem uspjeh u prvom vikendu prikazivanja. Ova adaptacija Homerovog epa produkcijski je koštala nevjerojatnih 250 milijuna dolara, a film je do sada već ostvario zaradu od gotovo 264 milijuna dolara.

Film je sniman ekskluzivno na IMAX 70 mm kamerama, a snimanja su se odvijala u Maroku, Grčkoj, Italiji, Škotskoj, Islandu i Zapadnoj Sahari. U glumačkoj postavi nalaze se Matt Damon koji je utjelovio lik Odiseja, Zendaya kao Atena, Anne Hathaway glumi Penelopu, Charlize Theron tumači čarobnicu i božicu Kirku te mnogi drugi. I dok ljudi hrle u kina pogledati ovaj filmski spektakl, na društvenim mrežama već su se krenuli pojavljivat memeovi vezani za film.

How am I supposed to watch not knowing that Agamemnon helmet-mogs Odysseus only in IMAX? https://t.co/gElU1Mh2N9 — vicky ☕ (@a24victoire) July 16, 2026

- Kako da uopće gledam film kad znam da Agamemnon sa svojom kacigom potpuno zasjenjuje Odiseja – i to samo u IMAX-u - napisala je jedna korisnica na društvenim mrežama.

Sneaking into The Odyssey with 28 of my friends by cramming into a giant wooden horse and leaving it outside an IMAX with a note saying it’s a gift. — Alex Edelman (@AlexEdelman) July 15, 2026

- Ja i još 28 prijatelja prošvercat ćemo se na 'Odiseju' tako da se naguramo u golemog drvenog konja i ostavimo ga ispred IMAX-a s porukom da je poklon - našalio se korisnik društvene mreže X.

you get the last available front row seat to Odyssey in IMAX pic.twitter.com/Q73nuPn5Ko — gaut (@0xgaut) July 16, 2026

- Kad uspiješ uloviti posljednje slobodno mjesto u prvom redu za 'Odiseju' u IMAX-u - piše u jednom memeu.

as Nolan intended it ❤️ he's such a visionary pic.twitter.com/l91yCeNgwm — Neesh 🥭 (@Neesh774) July 16, 2026

- Baš onako kako je Nolan zamislio. Kakav vizionar - napisao je netko uz fotografiju filma na pametnom hladnjaku.

- Odiseja' je još jedan film iz žanra 'Matt Damon pokušava pronaći put kući' - našalio se jedan korisnik.

The third act of The Odyssey being like snorting 30 lines of narrative payoff cocaine — paul (@paulswhtn) July 17, 2026

- Treći čin 'Odiseje' je kao da šmrčeš 30 'lajni' čistog raspleta radnje - napisao je korisnik na platformi X.

Agamemnon’s aura was off the charts in this movie #TheOdyssey pic.twitter.com/8v6v0mxTis — Sabrina 🦇 (@nightswayness) July 16, 2026

- Agamemnonova aura u ovom filmu bila je doslovno izvan svih granica - piše korisnik društvenih mreža.

GONNA WATCH THE ODYSSEY AS NOLAN INTENDED https://t.co/WkKLFrwrpV pic.twitter.com/78vhmn4QNZ — omkar (@_Satyanweshi_) July 16, 2026

- Gledat ću 'Odiseju' baš onako kako je Nolan zamislio - napisao je netko ironično uz fotografiju filma na mobitelu.