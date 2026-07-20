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'Odiseja' je tek izašla, a već su krenuli memeovi na račun filma

Piše Maša Mai Čigir,
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'Odiseja' je tek izašla, a već su krenuli memeovi na račun filma
Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net
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Nedavno je u kina stigao dugo očekivani film 'Odiseja', a na društvenim mrežama već su se krenuli pojavljivati memeovi o filmu

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Film 'Odiseja' u režiji poznatog Christophera Nolana ostvario je golem uspjeh u prvom vikendu prikazivanja. Ova adaptacija Homerovog epa produkcijski je koštala nevjerojatnih 250 milijuna dolara, a film je do sada već ostvario zaradu od gotovo 264 milijuna dolara.

Film je sniman ekskluzivno na IMAX 70 mm kamerama, a snimanja su se odvijala u Maroku, Grčkoj, Italiji, Škotskoj, Islandu i Zapadnoj Sahari. U glumačkoj postavi nalaze se Matt Damon koji je utjelovio lik Odiseja, Zendaya kao Atena, Anne Hathaway glumi Penelopu, Charlize Theron tumači čarobnicu i božicu Kirku te mnogi drugi. I dok ljudi hrle u kina pogledati ovaj filmski spektakl, na društvenim mrežama već su se krenuli pojavljivat memeovi vezani za film.

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- Kako da uopće gledam film kad znam da Agamemnon sa svojom kacigom potpuno zasjenjuje Odiseja – i to samo u IMAX-u - napisala je jedna korisnica na društvenim mrežama.

- Ja i još 28 prijatelja prošvercat ćemo se na 'Odiseju' tako da se naguramo u golemog drvenog konja i ostavimo ga ispred IMAX-a s porukom da je poklon - našalio se korisnik društvene mreže X.

- Kad uspiješ uloviti posljednje slobodno mjesto u prvom redu za 'Odiseju' u IMAX-u - piše u jednom memeu.

- Baš onako kako je Nolan zamislio. Kakav vizionar - napisao je netko uz fotografiju filma na pametnom hladnjaku.

- Odiseja' je još jedan film iz žanra 'Matt Damon pokušava pronaći put kući' - našalio se jedan korisnik.

- Treći čin 'Odiseje' je kao da šmrčeš 30 'lajni' čistog raspleta radnje - napisao je korisnik na platformi X.

- Agamemnonova aura u ovom filmu bila je doslovno izvan svih granica - piše korisnik društvenih mreža.

- Gledat ću 'Odiseju' baš onako kako je Nolan zamislio - napisao je netko ironično uz fotografiju filma na mobitelu.

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