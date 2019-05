Odlazak legendarne glumice: U 98. godini preminula Doris Day

Američka glumica i pjevačica Doris Day preminula je u 98. godini života, objavila je njezina zaklada za prava životinja. Day je prije mjesec dana proslavila 97. rođendan te izjavila kako je blagoslovljena dobrim zdravljem.

- Blagoslovljena sam dobrim zdravljem i presretna što sam okružena dobrim prijateljima i obožavateljima koji mi pomažu prikupljati novce za životinje. To mi zaista puno znači. Godine su ionako samo broj ako se dobro osjećate - rekla je Doris za People, a isti magazin donosi njezinu posljednju fotografiju, napravljenu netom pred 97. rođendan.

Foto: PA/Press Association/PIXSELL

Day je u mirovinu otišla još davne 1973., a iste je godine osnovala i zakladu za prava životinja koja nosi njezino ime. U bogatoj karijeri snimila je preko 50 filmova i 650 pjesama.

Day je dobitnica Golden Globea 1989. i Grammyja 2007. za životno djelo, a filmsku karijeru započela je 1948. s filmom 'Romance on the High Seas'. Taj film joj je, kako kaže, osigurao uspjeh za idućih 20 godina karijere. Filmski redatelj Alfred Hitchcock angažirao ju je u svom filmu 'Čovjek koji je previše znao' u kojem je glumila uz bok Jamesa Stewarta.

Foto: Cinema Legacy Collection/The Hollywood Archive/PIXSELL

- Film je doživio ogroman uspjeh i zaradu, ali mislim da me ljudi najviše vole gledati u romantičnim komedijama - rekla je svojedobno Day. Snimala je filmove u kojima su joj partneri bili najpoželjniji glumci zlatnog Hollywooda - Clark Gable, Cary Grant, Rod Taylor, David Niven, Kirk Douglas i mnogi drugi. Najveći uspjeh imala je s filmovima 'Šaputanja na jastuku' i 'Move Over, Darling' u kojima je igrala s Rockom Hudsonom. Filmski uspjeh omogućio joj je i da dobije svoj show 'The Doris Day Show' koji se od 1968 do 1973. uspješno prikazivao diljem Amerike. Ipak prije uspješne filmske karijere u Hollywoodu, Doris je bila uspješna plesačica, kao i pjevačica.

Foto: Cinema Legacy Collection/The Hollywood Archive/PIXSELL

Doris se udavala četiri puta. S trombonistom Al Jordenom bila je u braku od 1941. do 1943., a imali su sina Terryja Melchera. Glazbeni producent i tekstopisac bio je njezino jedino dijete, a umro je 2004. od raka kože, pet mjeseci nakon što je Day dobila Predsjedničku medalju slobode od predsjednika Georgea W. Busha. Smrt djeteta ju je slomila i, kako kaže, bacila u depresiju. Zbog fizičkog zlostavljanja koje je trpjela od muža Jordena, Doris ga je napustila, a on je nedugo zatim počinio samoubojstvo pištoljem.

Drugi put se udala za saksofonistu Georgea Weidlera s kojim je provela tri godine. Poslije mnogo godina, sreli su se ponovo, i proveli još nekoliko mjeseci u ljubavi. Najveću ljubav doživjela je, kako tvrdi, s trećim mužem. Za filmskog producenta Martina Melchera udala se 1951. i taj brak je trajao sve do 1968. kada je on umro. Melcher je bio usvojio njezinog sina i dao mu svoje prezime. Osam godina nakon što je Martin preminuo, Doris je upoznala Barryja Comdena koji je bio mlađi 13 godina. Vjenčali su se 1976., a razveli četiri godine kasnije.