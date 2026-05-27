Odrasla je uz slavne roditelje, a posljednjih godina naslovnice puni zbog veze s glazbenicom

Lily-Rose Depp rođena je 27. svibnja 1999. godine u pariškom predgrađu Neuilly-sur-Seine, a odrasla je između svijeta filma, glazbe i visoke mode. Kći je slavnog američkog glumca Johnnyja Deppa i francuske pjevačice i glumice Vanesse Paradis, zbog čega je od najranijeg djetinjstva bila pod povećalom medija. Ipak, unatoč slavnom prezimenu i velikoj pozornosti javnosti, Lily-Rose tijekom godina uspjela je izgraditi vlastiti identitet i karijeru.

Odrastanje između Pariza, Los Angelesa i New Yorka oblikovalo je njezinu osobnost i stil. Govori tečno engleski i francuski jezik te posjeduje dvojno, američko i francusko državljanstvo. Već kao tinejdžerica pokazivala je interes za umjetnost, modu i glumu, a javnost ju je često doživljavala kao spoj francuske elegancije i holivudskog glamura.

Prve glumačke korake napravila je 2014. godine manjom ulogom u horor-komediji "Tusk" redatelja Kevina Smitha. Iako je riječ bila o kratkom pojavljivanju, film joj je otvorio vrata svijeta glume. Već godinu kasnije započela je i vrlo uspješnu modnu karijeru kada je postala ambasadorica modne kuće Chanel. Odluku je osobno podržao legendarni dizajner Karl Lagerfeld, koji je u Lily-Rose vidio novu ikonu francuskog stila. Time je nastavila obiteljsku tradiciju jer je i njezina majka ranije surađivala s Chanelom.

Lily Rose Depp attends the premiere of 'Planetarium' during the 73rd Venice Film Festival at Sala Darsena on September 8, 2016 in Venice, Italy.

Lily-Rose ubrzo je postala jedno od najprepoznatljivijih lica modne industrije. Pojavljivala se na naslovnicama prestižnih časopisa poput Voguea, Ellea i Glamoura, a njezina profinjena estetika i prirodna karizma osvojile su modne kritičare diljem svijeta. Ipak, nije željela ostati samo model, nego se ozbiljno posvetila glumi.

Godine 2016. ostvarila je zapaženu ulogu u filmu "The Dancer", gdje je utjelovila slavnu plesačicu Isadoru Duncan. Film je prikazan na Filmskom festivalu u Cannesu i donio joj prve ozbiljne pohvale kritike, kao i nominacije za prestižne francuske nagrade César i Lumières. Iste godine glumila je i uz Natalie Portman u drami "Planetarium".

Sljedećih godina nastavila je graditi glumačku karijeru u europskim i američkim produkcijama. Posebno se istaknula u romantičnoj drami "A Faithful Man", koju je režirao Louis Garrel. Kritičari su pohvalili njezinu prirodnost i suptilnu glumu, a publika ju je sve više počela doživljavati kao ozbiljnu mladu glumicu, a ne samo "kćer slavnih roditelja".

Veliku međunarodnu pažnju privukla je 2019. godine u povijesnoj drami "The King", gdje je glumila Catherine of Valois uz Timothéeja Chalameta. Upravo na snimanju tog filma njih dvoje započeli su vezu koja je mjesecima punila naslovnice svjetskih tabloida.

Nakon nekoliko projekata različitih žanrova, uključujući trilere i psihološke drame, Lily-Rose je 2023. godine ostvarila svoj televizijski debi u HBO-ovoj seriji "The Idol". U seriji je glumila uz The Weeknda, a projekt je izazvao brojne kontroverze zbog eksplicitnog sadržaja i mračnih tema. Iako je sama serija naišla na podijeljene reakcije, mnogi su upravo Lily-Rose istaknuli kao njezin najsnažniji element.

Posebnu popularnost donijela joj je pjesma "One of the Girls", koju je snimila zajedno s The Weekndom. Pjesma je ostvarila veliki uspjeh na streaming platformama i premašila milijardu slušanja na Spotifyju.

Pravi glumački proboj dogodio se 2024. godine kada je zablistala u gotičkom hororu "Nosferatu" redatelja Robert Eggers. Uloga Ellen Hutter pokazala je njezinu glumačku zrelost i emocionalnu dubinu, a kritičari su njezinu izvedbu opisali kao hipnotizirajuću i transformativnu.

Osim profesionalnog života, često je otvoreno govorila o osobnim izazovima, uključujući borbu s anoreksijom, od koje se uspješno oporavila. Također podržava različite društvene i humanitarne inicijative, uključujući projekte povezane s pravima žena i LGBTQ zajednicom.

Od 2023. godine u vezi je s glazbenicom 070 Shake, a njihova je veza izazvala velik interes medija nakon što ju je Lily-Rose javno potvrdila na društvenim mrežama. To je ujedno i jedina njezina veza o kojoj je javno govorila.