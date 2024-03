Odrekla se Hollywooda zbog našeg jedinog Oscarovca: S njim sam se i osjećala kao kraljica

Nikad nisam prisustvovao festivalima na kojima su moji filmovi dobili nagrade, govorio je Dušan Vukotić sredinom šezdesetih. A jedna od nagrada je i Oscar 1962., za animirani film "Surogat". Vud, kako su ga zvali, nije otišao po tu nagradu jer nije vjerovao da će nadmašiti Disneya. Organizirali su mu, odmah nakon što su čuli sretnu vijest, proslavu u Zagrebu, a kako "kipić" još nije bio stigao, darovali su mu kutiju deterdženta Oscar. Dobio je za taj film, koji je nastao u suradnji sa scenaristom Rudolfom Sremcem, 90 nagrada.

- Nikad nisam radio film za taj i taj festival da bih dobio priznanje. Pitam se i sam kako sam mogao toliko raditi jer nisam radišan čovjek. Pomalo sam lijen, ne znam. Ali kada dođu ti trenuci u kojima te nešto krene, pojave se uspjesi - rekao je Vukotić...

Foto: Tomislav Miletic/Pixsell

Rođen je u Bileći, u BiH, 7. veljače 1927. godine, a preminuo je 8. srpnja 1998. godine. Još dok je bio dječak, cijela se obitelj preselila u Zagreb, gdje je Dušan studirao arhitekturu. Vukotić se počeo baviti karikaturom, a prvi svoj samostalni projekt, "Nestašni robot", objavio je 1956. nakon osnivanja Studija za crtani film Zagreb filma. Upravo su Vukotić i Nikola Kostelac zaslužni za to serijom 13 kratkih filmova, a u kojima se zbog nedostatka novca i uporabe minimalnog broja folija stvorila "koncepcija reducirane animacije". Bila su to vremena u kojima je stvoren i pojam "Zagrebačka škola crtanog filma".

Tih godina upoznao je i Melitu Andres, koja je glumila u Bauerovim filmovima "Ne okreći se, sine" i "Martin u oblacima", a zaigrala je i u filmu Vatroslava Mimice "Jubilej gospodina Ikla". Osim toga, pojavila se u popularnoj američkoj seriji "Lum & Abner". Odbila je ponude iz Hollywooda baš zbog ljubavi prema Vukotiću, za kojeg se udala 1960. godine. Bila mu je ne samo životna nego i poslovna partnerica, suradnica. Njoj je diktirao tekstove, ali bila je i crtačica te asistentica redatelja. Bila je to velika ljubav, on je za Melitu bio princ, a on je nju zvao "kraljice moja".

Foto: PROMO

- Ja i jesam bila kraljica za njega, tako sam se i osjećala. Voljela sam ga i volim ga, i on mene voli, još uvijek - rekla je svojedobno.

Prvi se put našminkala kad je imala 25 godina, na nagovor prvog supruga, Marka Pavičića.

- Znala sam, doduše, da se okreću za mnom. Osjetiš to. U školi, u Klasičnoj gimnaziji, bilo nas je osam djevojčica i 36 dječaka. Pomagali su mi u svemu. Tek su mi poslije skoro svi dečki iz razreda rekli da su bili zaljubljeni u mene - rekla je prije.

Za Associated Press 1955. godine snimila je seriju pin-up fotografija. No to ju, kao ni gluma, nije zanimalo. Nije željela izgovarati tuđi tekst i od glume je odustala. Zasluge za to ima i Dušan Vukotić.

Foto: Tomislav Miletić/Pixsell

- Ja sam kućni čovjek, a svoje sam muževe razmazila, i jednog i drugog. Smatram da je to bio moj poziv - objasnila je.

Melita Andres Lili Vukotić preminula je 2017. godine.

Vukotić je od 1967. do umirovljenja 1990. bio profesor filmske režije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Branko Schmidt prije nekoliko godina prisjetio se kako je to izgledalo.

- Na prvoj godini trebali smo snimiti dokumentarni film i tamo na Savskoj, blizu mojeg studentskog doma u Cvjetnom naselju, bila je jedna mala užarska radionica. Mislio sam da je to odlična tema za dokumentarac. Nakon zadnjega kadra Vud mi je rekao: 'A sad pogledaj tamo u ćošku, ima jedan koš za smeće. Uzmi tu svoju filmsku traku i lijepo to tamo baci'.

Foto: Tomislav Miletic/pixsell

Snimio je potom dokumentarac o mladiću koji silno želi postati slavni boksač i opet došao pred Vukotića.

- Ovaj put mi je rekao: ‘Ovaj tvoj film, čak i ovako sirov, bez obrade, mogao bi konkurirati na filmskim festivalima za nagradu’. Bio je velik autoritet i htio nas je naučiti da nikad prva ideja ne mora biti najbolja te da je redateljski posao vječno traganje i preispitivanje, da je to mukotrpan rad - prisjetio se Schmidt.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU ZABAVNO EDUKATIVNOG SHOWA 'TKO JE KRIV?'