Održana je velika premijera Aide uz ovacije publike točno 130 godina nakon prve izvedbe

U povijesnoj zgradi Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu na Trgu Republike Hrvatske jučer je održana dugo očekivana premijera Verdijeve Aide, točno 130 godina nakon njezine prve izvedbe na istoj pozornici. Velika operna produkcija, koju je hrvatska publika iščekivala s posebnim zanimanjem, potvrđena je kao jedan od vrhunaca sezone, večer je završila snažnim, dugotrajnim ovacijama i izrazito pozitivnim reakcijama publike.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Premijera je predstavila raskošnu i umjetnički ambicioznu produkciju u kojoj su, uz soliste, sudjelovali Orkestar i Zbor Opere HNK u Zagrebu te Balet HNK u Zagrebu, čime je naglašena monumentalnost Verdijeva djela i produkcijski razmjer izvedbe. Uz domaće soliste, članove ansambla Opere, nastupili su uvaženi domaći i međunarodni gosti, umjetnici koji redovito nastupaju na svjetskim opernim pozornicama, kao i stipendisti Opere HNK u Zagrebu te članovi Opernog i Baletnog studija, čime je produkcija dobila dodatnu generacijsku i umjetničku širinu.

Zagreb: Premijera nove produkcije Verdijeve "Aide" | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Naslovnu ulogu Aide oblikovala je Kristina Kolar, dok je Radamesa utjelovio Tomislav Mužek. Ulogu Amneris interpretirala je Sofija Petrović, Ramfisa je tumačio Luciano Batinić, Amonasra Ljubomir Puškarić, a ulogu Kralja Mate Akrap. Svećenicu je pjevala Josipa Lončar, dok je Glasnika oblikovao Ivo Gamulin.

Glazbenom izvedbom ravnao je šef dirigent Pier Giorgio Morandi, čiji je međunarodni ugled i dugogodišnja suradnja s vodećim svjetskim opernim kućama. Njegovo je vodstvo potvrdilo disciplinu, stilsku preciznost i raskoš Orkestra Opere HNK u Zagrebu.

Produkciju je potpisao afirmirani međunarodni tim predvođen redateljem Marijom Pontiggiom. Nova Aida nastavila je taj kontinuitet, potvrdivši redateljski rukopis koji spaja spektakl, jasnoću pripovijedanja i snažnu vizualnu dramaturgiju.

Zagreb: Premijera nove produkcije Verdijeve "Aide" | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Riječ je o velikoj međunarodnoj koprodukciji Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, Teatro Massimo Palermo i Nacionalnog kazališta Csokonai iz Debrecena. Premijerna večer tako je označila ne samo povratak jednog od omiljenih opernih naslova na zagrebačku pozornicu, nego i visoku međunarodnu produkcijsku razinu.

aid