Održana komemoracija za Milu Hrnića: 'S njegovim odlaskom je puno izgubila glazbena scena...'

Komemoracija za pjevača Milu Hrnića održana je u dubrovačkom Kazalištu Marina Držića. Okupili su se brojni glazbenikovi prijatelji i suradnici te članovi obitelji, supruga i sin Ante, piše dubrovački dnevnik.

- 1980. smo počeli surađivati pa sve do nesretne 2020. godine smo bili skupa. Danas ne mogu vjerovati da je svemu došao kraj, da nema dalje, nema nazad - rekao je Nevio Končić, glazbenik i dugogodišnji Hrnićev prijatelj.

Foto: Goran Mratinović/Dubrovački dnevnik

Nakon toga je ispričao anegdotu s koncerta za koju je rekao da opisuje 'Milov živi karakter i kako je bio vezan za svoju publiku, a pogotovo oni za njega'.

- Svirali smo u Trogiru, prepun klub, koncert super; dolazi kraj i Milo se obraća publici kao na kraju svakog koncerta. Međutim, nešto mu je došlo pa je rekao: 'Dragi moji, kao zahvalu što ste ovu divnu večer učinili takvom i pjevali sa mnom, sad ćemo vam Nevio i ja otpjevati jednu pjesmu, ali samo nas dva, nemojte pjevati, molim vas, ovo je za kraj poklon od nas za vas.' Ma moš mislit, naravno, publika počne pjevati. On zaustavi pjesmu i opet im govori svojim autoritativnim glasom: 'Ja bez vas, jesmo se dogovorili? Molim vas', krene opet i publika opet pjeva. On staje i kaže: 'Ma s vama se čovjek ništa ne može dogovoriti! Adio, laku noć.' Tad puknu od smijeha svi i što se dogodi? On prestane pjevati i polako ide s bine, a publika pjeva njemu tu pjesmu do kraja. To vam je Milo, u svakom nastupu drugačiji od svih drugih. Dragi moj Milo, sad nakon svega morat ćeš i nas poslušat, slušaj nas jer nećemo prestati pjevati tvoje pjesme - prisjetio se.

Foto: Goran Mratinović/Dubrovački dnevnik

Okupljenima se obratio i dubrovački gradonačelnik Mato Franković.

- Puno je izgubio ovaj grad i hrvatska glazbena scena. Rođen u Dubrovniku, postao je jedan od njegovih simbola. U njegovim se pjesmama mogla osjetiti ljubav prema gradu i svemu što on predstavlja. Ali njegov angažman nije bio isključivo umjetnički, jer je i kao gradski vijećnik nastojao doprinijeti boljitku svog voljenog grada. Bio je veliki zaljubljenik u svoj poziv, a sam je kazao kako život može biti besmislen ako ne radite ono što volite i ne dajete sve od sebe - rekao je on.

Foto: Goran Mratinović/Dubrovački dnevnik

Na komemoraciji su otpjevani Hrnićevi najveći hitovi.

Prisjetimo se, pjevač iz Dubrovnika preminuo je 16. rujna nakon duge i teške bolesti, u 74. godini. Hrnić je prodao više od milijun nosača zvuka. Izdao je 20 albuma i više od 200 pjesama. Tri puta je tijekom 80-ih pobijedio na splitskom festivalu s pjesmama 'Vrati se, Dalmacijo', 'Ljubav si vječna', 'Dobra večer prijatelji'.