Održana proslava 30. godine HGU-a, podijeljena priznanja istaknutim glazbenim grupama

U četvrtak je u velikoj dvorani Tvornice Kulture u Zagrebu održana svečana proslava tri desetljeća djelovanja Hrvatske glazbene unije. Tom su prilikom uručena posebna priznanja za 40 godina kontinuiranog rada grupi 'Plava trava zaborava', 35 godina karijere grupi 'Najbolji hrvatski tamburaši' i 30 godina postojanja grupe 'Opća opasnost'.

Uz nazočnost Ministrice kulture i medija, Nine Obuljen Koržinek, Zlatka Komadine, Župana Primorsko-goranske županije, Gorana Ivanovića, izaslanika Predsjednika Hrvatskog sabora, te drugih uglednika, predstavnika gradova i županija, kao i mnogobrojnih glazbenika, program je otvorio inspirativan nastup veterana Stjepana Jimmyja Stanića, kao najstarijeg aktivnog člana Hrvatske glazbene unije i ujedno sudionika Osnivačke skupštine Hrvatske glazbene unije prije 30 godina.

Prisutnima se potom kratkim govorom obratio prvi predsjednik HGU- a, Paolo Sfeci, koji je podsjetio na pionirske dane osnivanja sindikata glazbenika, okolnosti u kojima je organizacija oformljena, izazova koje je trebalo savladati kao i ciljeve i misiju HGUa, a to je unaprjeđenje društvenog položaja i uvjeta života glazbenika u hrvatskom društvu.

Nikša Bratoš, predsjednik HGU-a u prošla dva mandata, a danas predsjednik Glavnog odbora HGU-a je informirao prisutne o velikim izazovima koje je HGU prolazio zadnjih godina u nastojanju za osiguranje što kvalitetnije podrške svojim članovima u doba pandemije, kao i trud članova svih tijela HGU-a u borbama za unaprjeđenje odnosa glazbenika izvođača u procesima digitalizacije glazbene industrije.

Novi Predsjednik Hrvatske glazbene unije, Dražen Baljak je kratko izvijestio o izazovima koji stoje pred organizacijom. Posebice je istaknuo otvaranje novog poglavlja djelovanja u potpori i osnaživanju potencijala za izlazak hrvatskih glazbenika na strana tržišta, te ujedno nastojanja za pronalaženje harmoničnog i balansiranog rješenja u kojemu će izvođači moći kvalitetnije participirati u prometu ostvarenom digitalnom distribucijom snimaka na kojima se zapisali svoje kreacije.

Cijeli program je ležerno vodila Martina Validžić a svojim su nastupima svečanost oplemenili Neno Belan, 'Najbolji hrvatski tamburaši', klapa 'Sebenico' kao i Goran Karan.

Program je završen odavanjem posebne počasti prvom počasnom predsjedniku Hrvatske glazbene unije, legendarnom Ivi Robiću, izvedbom njegovih najvećih hitova u interpretaciji Marka Tolje i njegova big banda.

'Plava trava zaborava' osnovana je 1982. godine kao osmeročlani sastav koji svira tzv. country i western glazbu i sve srodne pravce u tom glazbenom izričaju. Svirali su do 140 koncerata godišnje, a ponekad bi to bilo i 170. Nastupali su po cijeloj Europi – od Austrije, Njemačke, Švicarske do Nizozemske, Belgije i Francuske. To su bili nastupi na velikim koncertima s 5-10.000 posjetitelja, gdje su nastupale i velike svjetske zvijezde C&W glazbe.

Te godine uvršteni su u svjetsku enciklopediju C&W glazbe koju izdaje Virgin. Iste su godine od strane nizozemske C&W federacije proglašeni kao treći najatraktivniji “live act” od svih svjetskih izvođača. Ukupan broj svih prodanih nosača zvuka premašuje 500 tisuća primjeraka.Priznanje im je dodijelio dugogodišnji član Glavnog odbora HGU-a, dobitnik nagrade Status za umijeće muziciranja, Marijan Brkić Brk.

'Najbolji hrvatski tamburaši', jedan od najznačajnijih tamburaških sastava u Hrvatskoj, svoj glazbeni uspon, tada pod imenom Zlatni dukati, započeli su 1. srpnja 1987. godine zajedničkom odlukom svih članova o profesionalnom bavljenju tamburaškom glazbom. Od tada do danas je prošlo 35 godina njihovog rada, 30-ak snimljenih albuma i više od 300 pjesama, nagrađeni glazbenom nagradom Porin 7 puta, mnogobrojni nastupi diljem Hrvatske i svijeta, koncerti, festivali i mnogobrojne nagrade na istima.

Ove godine obilježavaju svojih 35 godina rada velikim koncertom u Lisinskom u listopadu. Priznanje im je dodijelio Vladimir Kočiš Zec.

U ratom zahvaćenoj Županji, gradu sa najdužom općom opasnosti u Hrvatskoj za vrijeme Domovinskog rata (1261 dan), nastao je bend simboličnog imena - 'Opća Opasnost'. Osnovali su ga 1992. dvadesetogodišnjaci, Slaven Živanović - Žiža, Pero Galić, Igor Kolić, Silvio Soljačić, Ivan Nol i Eugen Nemet kojeg je nešto kasnije zamjenjuje Ranko Šlibar. Prvi službeni nastup sviraju 4. listopada 1992. na gitarijadi u Gradištu, blizu Županje.

Kako je band nastao za vrijeme ekspanzije domoljubnih pjesama, prvi zabilježeni snimci su na njihovom demo albumu pretežito domoljubnih pjesama, na kojem se, zanimljivo, nalazi i prva, akustična verzija pjesme 'Jednom kad noć', autora Marija Vestića.

Iza njih je 6 studijskih albuma, 3 koncertna live izdanja, 4 kompilacije, 7 nominacija i 1 Porin, 2 Cesarice. Mnoštvo festivalskih, radijskih, diskografskih i raznih drugih nagrada, ali i puno prijeđenih kilometara. Priznanje im je uručila Zdenka Kovačiček.

