Održano natjecanje glazbenika Papandopulo u kategorijama klavir i komorni sastavi

Ove je godine Natjecanje Papandopulo bilo dio projekta obilježavanja 120. obljetnice rođenja velikog hrvatskog skladatelja Borisa Papandopula. Tom je prigodom predstavljena monografija Boris Papandopulo autorice Erike Krpan, u izdanju Cantusa i Hrvatskog društva skladatelja, nastala kao rezultat višegodišnjeg rada i istraživanja s namjerom da se Papandopulu posveti izdanje koje može poslužiti kao orijentacijsko uporište za daljnja znanstvena i muzikološka istraživanja. U sklopu projekta postavljena je i izložba posvećena Borisu Papandopulu autorice Sande Vojković, u organizaciji Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog.

Hrvatsko natjecanje mladih glazbenih umjetnika Papandopulo, u organizaciji UNISON-a Hrvatskog glazbenog saveza, godišnja je manifestacija koja se održava od 2012. godine u više natjecateljskih kategorija (do sada su održane 22), s osnovnim ciljem da se mladim glazbenicima u Hrvatskoj tijekom školovanja i neposredno nakon njegova završetka omogući upoznavanje složene i konkurentne klasično-glazbene scene te kvalitetna priprema za međunarodna natjecanja. Uspješnost tih nastojanja potvrđuje činjenica da su u proteklih trinaest godina laureati Natjecanja ostvarili niz zapaženih nastupa i osvojili brojne nagrade na međunarodnim natjecanjima u zemlji i inozemstvu, pri čemu im je, prema njihovim izjavama, Natjecanje Papandopulo bilo od neprocjenjive važnosti.

Foto: promo

Stručni ocjenjivački sud u kategoriji klavira djelovao je u sastavu Ida Gamulin, Martina Filjak, Ruben Dalibaltayan, Danijel Detoni i Petar Klasan, dok je u kategoriji komorne glazbe djelovao Goran Končar.

U finale natjecanja u kategoriji klavira plasirala su se četvorica pijanista: Matija Kranjčić, Ivan Petrović-Poljak, Stipe Prskalo i Zvjezdan Vojvodić, dok se u kategoriji komornih sastava u finale plasirao FM TRIO (Franković – Merle trio).

Svi kandidati koji su sudjelovali na Natjecanju dobit će AV snimku svojih nastupa, koju mogu koristiti za buduća natjecanja, audicije i druge profesionalne potrebe.

Nagradu Hrvatskog društva skladatelja za najbolju izvedbu djela hrvatskog autora, u iznosu od 1.000 eura, osvojio je Matija Kranjčić za izvedbu Contradanze Borisa Papandopula. Svi finalisti dobili su na dar notna i diskografska izdanja Borisa Papandopula u izdanju Cantusa i Hrvatskog društva skladatelja.

Foto: promo

Iznimno visoku razinu ovogodišnjih natjecatelja potvrđuje i činjenica da su po prvi put od utemeljenja Natjecanja dodijeljene dvije prve nagrade, svaka u iznosu od 1.500 eura. Dobitnici prvih nagrada su Ivan Petrović-Poljak i Stipe Prskalo. Drugu nagradu u iznosu od 1.000 eura osvojio je Matija Kranjčić, dok je treću nagradu u iznosu od 700 eura osvojio Zvjezdan Vojvodić.

U kategoriji komorne glazbe u finale se plasirao jedan ansambl, FM TRIO (Pavle i Janko Franković, Armand Merle), koji je osvojio prvu nagradu u iznosu od 1.500 eura.

Ivan Petrović-Poljak i Stipe Prskalo, zajedno s prvonagrađenima 13. Natjecanja Papandopulo — Evom Fritz (fagot), Ivom Primorac (flauta) i Lovrom Kopačem (saksofon) — nastupit će na Svečanom koncertu prvonagrađenih, koji će se održati 19. rujna 2026. godine.

Foto: promo

u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz Simfonijski orkestar HRT-a. Koncert će biti posvećen obilježavanju 120. obljetnice rođenja Borisa Papandopula.

Posebno ističemo da su se sva četvorica finalista Natjecanja plasirala među 24 kandidata iz cijeloga svijeta koji će sudjelovati na 8. EPTA Međunarodnom pijanističkom natjecanju Svetislav Stančić, koje će se održati od 20. do 25. veljače u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Riječ je o prvom takvom slučaju od pokretanja natjecanja 1999. godine, da čak četiri hrvatska kandidata sudjeluju na tom međunarodnom natjecanju.

Svim natjecateljima još jednom čestitamo te im želimo mnogo uspjeha u daljnjem profesionalnom radu. Njihove ćemo uspjehe nastaviti pratiti i na mrežnim stranicama Natjecanja Papandopulo i UNISON-a – Hrvatskog glazbenog saveza, organizatora Natjecanja.