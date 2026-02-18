Odustao je od srednje škole sa 16 godina, a privatni život su mu obilježile strašne tragedije

Američki glumac John Travolta rođen je 18. veljače 1954. u New Jerseyju kao najmlađi od šestero djece u obitelji u kojoj su svi bili dijelom zabavne industrije. Odustao je od srednje škole sa 16 godina kako bi slijedio svoj san. Želio se baviti glumom. Debitirao je na kazališnim daskama u predstavi "Rain" 1972. godine, nakon čega se pridružio glumačkoj postavi na Broadwayju u mjuziklu "Briljantin". Godine 1975. proslavio se zahvaljujući televizijskoj seriji "Welcome Back, Kotter" kao zavodnik Vinnie Barbarino, a godinu kasnije pojavio se i u seriji "The Boy in the Plastic Bubble". Filmovi "The Devil’s Rain" i "Carrie" bila su mu prva ostvarenja na velikom platnu, a svjetsku slavu je doživio kada je objavljen film "Groznica subotnje večeri" 1977. Za ulogu Tonyja Manera Travolta je dobio i nominaciju za Oscara, a film ga je vinuo u sam vrh holivudskih zvijezda. Postao je ikona disco pokreta i kulture 70-ih godina.

Samo godinu kasnije osvojio je srca publike filmom "Briljantin" kao Danny, a tu je ulogu imao još i ranije na kazališnim daskama. Skupa s Olivijom Newton-John rušio je rekorde diljem svijeta. Film je imao budžet od šest milijuna dolara, a zaradio je čak 400 milijuna te je postao najisplativiji mjuzikl svih vremena. U to se vrijeme činilo kao da mu ništa ne može stati na put, no niz idućih uloga dokazale su suprotno. Slava je nestala, a Travolta je počeo dobivati sve manje uloge. Nastavak hita "Groznica subotnje večeri" koji je režirao Sylvester Stallone na blagajnama kina nije bila uspješna, kao ni nekoliko romantičnih filmova koje je snimio u to vrijeme. Kratki povratak imao je krajem 80-ih zahvaljujući filmu "Gle tko to govori" s Kirstie Alley, no ostatak njegovih projekata prošli su ispod radara.

Foto: IMDB

Sredinom 90-ih godina sreća mu se ponovno osmjehnula. Briljirao je u kultnom filmu "Pakleni šund" Quentina Tarantina, za koji je dobio drugu nominaciju za Oscara. Scene plesa s kolegicom Umom Thurman i danas su među poznatijima s filmskog platna. Uslijedilo je još nekoliko zapaženih uloga poput onih u filmovima "Broken Arrow", "Phenomenon" i "Primary Colors". Na prijelazu milenija pojavio se u filmu "Swordfish", a 2007. se vratio svojim počecima u filmskoj adaptaciji mjuzikla "Hairspray". Raznoliki žanrovi Travolti nisu nikada predstavljali problem te su ga angažirali za brojne serije i filmove kao što su "People v. O.J. Simpson: American Crime Story" i "Gotti".

Foto: Boesl

Privatni život poznatoga glumca bio je prožet tragedijama. Ljubio je glumicu Dianu Hyland 70-ih godina, a zajedno su ostali sve do njezine smrti 1977. uzrokovanom rakom dojke. Nakon nje bio je u vezi s francuskom kolegicom Catherine Deneuve te je punio medijske stupce vezom s Marilu Henner. Glumicu Kelly Preston upoznao je 1988. dok su skupa snimali film "The Experts". Vjenčali su se u Parizu tri godine kasnije te su dobili troje djece.

Tragedija je pogodila obitelj tijekom odmora na Bahamima 2009. godine. Njihov sin Jett preminuo je u dobi od samo 16 godina, a obdukcija je pokazala da je mladić umro nakon strašnog napadaja uzrokovanog epilepsijom s kojom se borio čitav život. Godinu kasnije slavni par je dobio treće dijete, sina Benjamina.

U srpnju 2020. Kelly Preston je preminula nakon dvogodišnje borbe s rakom dojke u 58. godini.