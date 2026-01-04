Tragedije koje su promijenile živote zvijezda: Ovi slavni roditelji izgubili su svoju djecu

Tuga, bol i gubitak ne poznaju granice niti mare za slavu, pa tako ni oni najpoznatiji nisu lišeni velikih obiteljski tragedija. Iako se čini da im je svijet pod nogama, neki od najvećih holivudskih glumaca i glazbenika nose teret koji nitko ne bi trebao nositi, a riječ je o gubitku djeteta.

Jedna od najpotresnijih priča je ona obitelji Travolta. Godine 2009. šesnaestogodišnji sin Johna Travolte i Kelly Preston, Jett, preminuo je nakon epileptičnog napadaja tijekom obiteljskog odmora na Bahamima. Jett, koji je imao autizam i Kawasakijev sindrom, udario je glavom o kadu. Travolta je kasnije otvoreno govorio o tome kako je Jettova smrt "najgora stvar koja mu se ikad dogodila" te da tuga nikada ne nestaje, već se čovjek nauči nositi s njom. Njegova je snaga postala tiha inspiracija brojnim obiteljima koje se suočavaju sa sličnim izazovima.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Glazbena legenda Eric Clapton svoju je neizmjernu bol pretočio u jednu od najljepših i najtužnijih balada svih vremena. Njegov četverogodišnji sin Conor tragično je preminuo 1991. godine nakon pada s prozora stana na 53. katu u New Yorku. Pjesma "Tears in Heaven" postala je himna za sve roditelje koji su izgubili djecu, a Claptonova ranjivost slomila je stereotip o nedodirljivoj rock-zvijezdi, pokazavši svijetu slomljenog oca.

Slična sudbina zadesila je i boksačkog prvaka Mikea Tysona, čija je četverogodišnja kći Exodus preminula 2009. nakon što se slučajno ugušila kabelom sprave za trčanje.

Gubitak odraslog djeteta ne umanjuje bol, što je na najteži način iskusio Sylvester Stallone. Njegov sin Sage, s kojim je glumio u filmu "Rocky V", preminuo je 2012. u dobi od 36 godina od srčanog udara. Stallone je tada opisao tugu kao "neopisivu", poručivši kako nijedan roditelj ne bi trebao nadživjeti svoje dijete. Njihov kompleksan odnos, koji se preslikao i na filmsko platno, dobio je tragičan epilog, a svijet je iza lika akcijskog junaka vidio uništenog oca.

Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com

Glumac Pierce Brosnan proživio je dvostruku tragediju. Njegova posvojena kći Charlotte preminula je 2013. u 42. godini od raka jajnika, iste bolesti od koje je 22 godine ranije umrla i njezina majka, Brosnanova prva supruga Cassandra Harris.

Glazbenik Nick Cave također nosi ožiljke dvostrukog gubitka: 2015. godine njegov petnaestogodišnji sin Arthur pao je s litice pod utjecajem droge, a sedam godina kasnije preminuo mu je i tridesetjednogodišnji sin Jethro, koji se borio sa shizofrenijom.

Najnoviji slučaj gubitka djeteta zadesio je prije nekoliko dana glumca Tommy Lee Jonesa, kada je njegova tridesetčetverogodišnja kći Victoria pronađena mrtva u hotelskoj sobi u San Franciscu. Iako je istraga još u tijeku, prvi policijski izvještaji ukazivali su na sumnju na predoziranje drogom, ostavljajući obitelj ne samo s tugom već i s brojnim neodgovorenim pitanjima.

Bez obzira na blještavilo reflektora, bogatstvo i slavu, bol zbog gubitka djeteta univerzalno je iskustvo koje razara i mijenja iz temelja, pokazujući da su i najveće zvijezde u svojoj srži samo ljudi.



