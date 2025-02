Odveli ga u tajnosti iz zatvora: Evo zašto je Diddy bio u bolnici

Kontroverzni glazbeni mogul P. Diddy (55) se od rujna nalazi u federalnom zatvoru u Brooklynu, i to zbog niza teških optužbi među kojima je trgovina ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i reketarenje. Suđenje će mu početi u svibnju ove godine, ali New York Post navodi da je glazbenih ovih dana izašao iz zatvora - i to u bolnicu.

Strani mediji navode da se sve odigralo u noćnim satima te da su Diddyja prevezli u bolnicu u blizini zatvora kako bi mu napravili magnetsku rezonancu. Navodno je glazbenika boljelo koljeno, a probleme s time ima već godinama.

Izvor je za strane medije rekao i da su namjerno odveli glazbenika na pregled tijekom večeri kako bi 'izbjegli daljnje spekulacije' od drugih zatvorenika ili zaposlenika zatvora. Diddyja su nakon pregleda vratili natrag iza rešetaka.

- Zbog privatnosti, sigurnosti i drugih razloga ne komentiramo uvjete nikoga u našem pritvoru, uključujući zdravstveni status ili putovanja u svrhu medicinskih usluga - kratko su poručili za New York Post iz odjela američkog Ministarstva pravosuđa koji se bavi zatvorima.

Nakon što je nekoliko puta tražio da ga se pusti da se brani sa slobode uz jamčevinu, i nakon što je sud to odbio, Diddy će još barem par mjeseci biti u zatvoru gdje čeka suđenje. Optužen je za zlostavljanje nekoliko žena tijekom više od 10 godina, prisiljavao ih na sudjelovanje u svojim tulumima koje je nazivao 'Freak Offs', na kojima bi žene morale imati spolne odnose s muškarcima.

Osim toga, u optužnici stoji i kako je te seksualne odnose tajno snimao, a snimke bi zatim koristio kao sredstvo ucjene. Diddy je odbacio sve optužbe i tvrdi kako nije kriv.