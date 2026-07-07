Odvjetnik: 'Laura se dobro drži. Svjesna je svega i teško joj je...'

Lauri Prgomet, bivšoj sudionici showa 'Gospodin Savršeni', određen je istražni zatvor od mjesec dana nakon incidenta u kafiću u Dubrovniku. Lauru terete za narušavanje javnog reda i mira te napad na službenu osobu, pri čemu je lakše ozlijedila policajku.

POGLEDAJTE VIDEO PRIVOĐENJA

Pokretanje videa... VIDEO Privedena Laura iz Gospodina savršenog | Video: čitatelj/24sata

- Završetkom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je kako je osumnjičena 26-godišnjakinja počinila kazneno djelo napada na službenu osobu te je kasno sinoć, uz kaznenu prijavu, predana u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske. Nakon dovršenog ispitivanja, sudac istrage Županijskog suda u Dubrovniku je osumnjičenoj odredio jednomjesečni istražni zatvor. Osim toga, zbog narušavanja javnog reda i mira protiv osumnjičene slijedi i optužni prijedlog Općinskom sudu u Dubrovniku - stoji u priopćenju.

Foto: Dubrovački dnevnik

Laurin odvjetnik Robert Bačić kazao je za Net.hr kako ne može komentirati slučaj, no kratko je opisao Laurino stanje.

- Laura se jako dobro drži, svjesna je svega. Teško joj je zbog cijele situacije - rekao je.

Zvijezda 'Gospodina Savršenog' u nedjelju navečer, u jednom dubrovačkom kafiću, vrijeđala je goste i razbijala čaše.

Čitatelj 24sata, koji je bio svjedok događaja i poslao nam snimku privođenja, ispričao je što se dogodilo: 'Pio sam kavu u kafiću kad je došla. Nisam je isprva ni skužio, dok nisam čuo buku. Neki dečko joj se počeo smijati, ona je poludjela i počela se derati: ‘Što ti je smiješno?’. Uzela je čašu i razbila je. Brzo su stigli Hitna pomoć i policija'.



Prijatelji, koji su s njom proveli dio večeri, tvrde da je Laura najprije uživala u druženju s njima i da je pila vodu, no da su se u jednom trenutku nakratko rastali.

- Ostavio sam je na vodi, pokupio je potpuno u neprepoznatljivom stanju. Sumnjam u to da joj je netko stavio nešto u piće i da je potom ona potpuno promijenila ponašanje - dodao je Laurin prijatelj.

Vlasnik kafića u kojem se sve dogodilo rekao je ranije za Net.hr kako protiv Laure neće podnijeti kaznenu prijavu zbog oštećenja imovine niti će to učiniti vlasnik apartmana u kojem je navodno također nastala materijalna šteta, jer će 'ionako odgovarati za napad na službeno lice'.