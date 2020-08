Odvjetnik Lozica: Badrić je bila na mojoj zabavi, Severina nije, preventivno sam u samoizolaciji

Tjednik Nacional objavio je kako je u posjedu snimki s 'korona partyja', kojeg je za svoj rođendan organizirao odvjetnik Pero Lozica. Navodi da su tamo bile Severina Kojić, Nina Badrić, Maja Šuput...

<p>Tjednik Nacional objavio je snimku, kako su naveli, s “korona partyja” koji je za svoj rođendan organizirao zagrebački odvjetnik <strong>Pero Lozica</strong>. Navodi da su tamo bile<strong> Severina Kojić</strong>, koja je ubrzo nakon toga objavila da je pozitivna na korona virus, <strong>Nina Badrić</strong> i <strong>Maja Šuput.</strong></p><p>Nacional dalje navodi i da je zagrebački odvjetnik zaražen te da više uzvanika ima simptome korone. Sve se događalo 6. kolovoza na otočiću Stupe kraj Korčule. Tjednik piše da je Lozica simptome osjetio nekoliko dana nakon proslave. Testirao se i potkraj prošlog tjedna doznao da je pozitivan, nakon čega je sebi bliske ljude smjestio u samoizolaciju. No mnogo uzvanika koji su bili izloženi virusu nije se podvrgnulo toj mjeri, a među njima je, prema Nacionalu, i Nina Badrić. Upitali smo i samog odvjetnika Lozicu za komentar. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- To su sve gnjusne laži. Iskreno, razočaran sam jer me nisu kontaktirali i provjerili sve činjenice. To nije u redu i to se tako ne radi. Severina nije bila na mojem rođendanu, a nije ni Goran Ivanišević. Govore o nekakvoj snimci, glupost. Navodno je Nina Badrić pjevala na proslavi, ali mogu vam reći da je otpjevala samo jednu kiticu jer ju je tražila moja kći. Zbog svega sam samostalno preventivno otišao u samoizolaciju, a uskoro ću se testirati pa ćete vidjeti da nisam zaražen. Moja kći i supruga su se testirale te su negativne na korona virus - rekao nam je Lozica.</p><p>Pjevačica Nina Badrić prošle je nedjelje na svojem Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj pozira s ministrom zdravstva <strong>Vilijem Berošem</strong> i njegovom suprugom <strong>Jasminkom</strong>. A ovih dana aktivna je na Instagramu. Objavljuje fotke s dalmatinske obale i otoka, dakle nije u samoizolaciji. Na sve se osvrnuo i ministar Beroš. </p><p>- Kontaktirao sam Nastavni zavod za javno zdravstvo i kolegicu koja je nakon uvida u njihove podatke rekla da Badrić nije zabilježena kao kontakt nakon tog zbivanja na Korčuli 6. kolovoza. Nitko s tog zbivanja nije bio pozitivan - rekao je Beroš.</p><p>Na sve je za Nacional reagirala i Severinina odvjetnica <strong>Jasminka Biloš</strong> koja tvrdi da se njezina klijentica nije nalazila na tom privatnom partyju. Uz to, Nacional je pisao kako su i “Barakude” bile na toj proslavi te da je zbog toga zaražen vaterpolist <strong>Ante Vukičević</strong>, dok su svi ostali reprezentativci u samoizolaciji i čekaju rezultate testiranja. Ali ubrzo su iz saveza poslali demantij.</p><p>- Istina je da unutar vaterpolske reprezentacije imamo igrača pozitivnog na koronu, koja se nažalost u cijelom svijetu uvukla u sav sportski i ostatak regularnog života. No igrači naše reprezentacije nisu bili niti su mogli biti ni na kakvoj rođendanskoj proslavi za koju se navodi da se na njoj proširio virus. Naime, ona se održala 6. kolovoza, a reprezentacija se na Korčuli okupila tek tri dana kasnije, odnosno 9. kolovoza uvečer - rekao je izbornik<strong> Ivica Tucak</strong>.</p><p>Pokušali smo kontaktirati Maju Šuput i Ninu Badrić, ali do zaključenja ovog broja nismo dobili odgovore na naše upite. </p>