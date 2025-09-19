Zagrebačka grupa Ogenj nastavlja širiti radost kroz glazbu, a brojne obožavatelje očekuje posebno glazbeno iskustvo 20. rujna u Tvornici kulture
Ogenj nazdravlja desetljeću! 'Kupice' su novi hit i poziv na veliku feštu u Tvornici kulture
Od 'Hote, hote' do 'Kupice' prošlo je jedno desetljeće stvaranja, putovanja, preokreta u životima, emocionalnog pražnjenja i punjenja, tri odlična albuma, tri vrijedne glazbene nagrade, veliki uspjeh na Dori. Mnogo toga se promijenilo, ali pozitiva i energija benda Ogenj ostala je na zavidnom nivou i dalje. Ono što je okarakteriziralo bend svih ovih godina stvaranja sažeto je u novom singlu 'Kupice'.
POGLEDAJTE VIDEO:
Emocija podravskog naivnog čovjeka, njegova otvorenost, želja za životom te stopljenost s prirodom ostali su i dalje glavni aduti Ogenj ideja. U Kupicama (staklene čaše specifičnog oblika namijenjene ispijanju koktel pića u kajkavskom kraju zvanog – gemišt) prikazan je vrh emocija i veselja, jedna podravska fešta u podravskom ambijentu klijeti u prirodi.
Ogenj nazdravlja svakom aspektu života, veseli se i trudi ostati pozitivan u okrutnosti ovoga svijeta, miče jezičnu barijeru pitkim glazbenim minijaturama i himničnim refrenima i onda nas osvježava kroz glazbeni 'break' i 'half' koji finišu veselicu.
- Dižemo čaše i nazdravljamo našim ženama u muževima, našoj djeci, svijetu koji je naš, ali i onima koji nas ne shvaćaju, koji nas ponekad blate i pokušavaju uništiti. Dižemo čaše i nazdravljamo radosti života i tu svoju radost želimo prenijeti na druge. Nišće naj nebu tužen u kotu, roko pod rokom i smo na na potoku...I ne želimo da pozitiva i dobra energija Igenja ikad prrestane. Naj nebu kraja našoj radosti, rasti visoka naša mladost - izjavili su iz benda povodom objave novog singla ususret koncertu u Tvornici kulture u subotu, 20.9.
Video spot nastao je u režiji i produkciji Dinka Šimca, a kroz video formu spojili su tradiciju koja se i dalje provlači kroz moderan način života, tj. ne ostaje zaboravljena – stara klet na izdisaju, ali s tragovima obnove i otvaranja novih „vidika“ i prostora. Otvoreno nebo te otvoreni prostori prema šumi i stopljenost s prirodom, toplina svijeća i fenjera, i rosne čaše pune gemišta te osmijesi koji se ne skidaju s lica umornih seljaka. U spotu su glumili Matija Hemetek, Mirko Hemetek, Josip Kovačić, Martin Kolarić, Zoran Crnčić, Tomislav Šimčić, Antonio Šimčić. Asistirao je Dominik Jambrek.
Autor teksta je Tomislav Mihac Kovačić. Autori glazbe su Petar Šimčić, Tomislav Mihac Kovačić, Andrija Bricelj i Neven Žnidar. Aranžman potpisuju Andrija Bricelj, Tomislav Mihac Kovačić, Petar Šimčić, Leonardo Ivačić, Luka Iverac, Neven Žnidar, a snimku Benjamin Fabić. Mix i master nosi potpis Mateja Zeca (GIS studio).
- Vidimo se 20.09. u zagrebačkoj Tvornici kulture, legendarnom mjestu dobre mjuze! Vrijeme je da napunimo kupice (čaše), ostavimo brige iza sebe jer svaki dan ima dovoljno svojih briga, i osvjestimo da je život samo jedan. Ne, nije ovo poziv na bezglavo opijanje, ovo je poziv gdje Ogenj dijeli svoju radost i vrijednost življenja svakog dana. Već 10 godina, ideja koju Ogenj širi je radost življenja, izgaranja za ideale koji su itekako vidljivi kroz glazbene uratke. Vidimo se u subotu u Tvornici kulture! - zaključio je Tomislav Mihac Kovačić.
