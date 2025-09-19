Ogenj nazdravlja desetljeću! 'Kupice' su novi hit i poziv na veliku feštu u Tvornici kulture

Od 'Hote, hote' do 'Kupice' prošlo je jedno desetljeće stvaranja, putovanja, preokreta u životima, emocionalnog pražnjenja i punjenja, tri odlična albuma, tri vrijedne glazbene nagrade, veliki uspjeh na Dori. Mnogo toga se promijenilo, ali pozitiva i energija benda Ogenj ostala je na zavidnom nivou i dalje. Ono što je okarakteriziralo bend svih ovih godina stvaranja sažeto je u novom singlu 'Kupice'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Emocija podravskog naivnog čovjeka, njegova otvorenost, želja za životom te stopljenost s prirodom ostali su i dalje glavni aduti Ogenj ideja. U Kupicama (staklene čaše specifičnog oblika namijenjene ispijanju koktel pića u kajkavskom kraju zvanog – gemišt) prikazan je vrh emocija i veselja, jedna podravska fešta u podravskom ambijentu klijeti u prirodi.

Foto: Dallas records

Ogenj nazdravlja svakom aspektu života, veseli se i trudi ostati pozitivan u okrutnosti ovoga svijeta, miče jezičnu barijeru pitkim glazbenim minijaturama i himničnim refrenima i onda nas osvježava kroz glazbeni 'break' i 'half' koji finišu veselicu.

- Dižemo čaše i nazdravljamo našim ženama u muževima, našoj djeci, svijetu koji je naš, ali i onima koji nas ne shvaćaju, koji nas ponekad blate i pokušavaju uništiti. Dižemo čaše i nazdravljamo radosti života i tu svoju radost želimo prenijeti na druge. Nišće naj nebu tužen u kotu, roko pod rokom i smo na na potoku...I ne želimo da pozitiva i dobra energija Igenja ikad prrestane. Naj nebu kraja našoj radosti, rasti visoka naša mladost - izjavili su iz benda povodom objave novog singla ususret koncertu u Tvornici kulture u subotu, 20.9.

Video spot nastao je u režiji i produkciji Dinka Šimca, a kroz video formu spojili su tradiciju koja se i dalje provlači kroz moderan način života, tj. ne ostaje zaboravljena – stara klet na izdisaju, ali s tragovima obnove i otvaranja novih „vidika“ i prostora. Otvoreno nebo te otvoreni prostori prema šumi i stopljenost s prirodom, toplina svijeća i fenjera, i rosne čaše pune gemišta te osmijesi koji se ne skidaju s lica umornih seljaka. U spotu su glumili Matija Hemetek, Mirko Hemetek, Josip Kovačić, Martin Kolarić, Zoran Crnčić, Tomislav Šimčić, Antonio Šimčić. Asistirao je Dominik Jambrek.

Foto: Dallas records

Autor teksta je Tomislav Mihac Kovačić. Autori glazbe su Petar Šimčić, Tomislav Mihac Kovačić, Andrija Bricelj i Neven Žnidar. Aranžman potpisuju Andrija Bricelj, Tomislav Mihac Kovačić, Petar Šimčić, Leonardo Ivačić, Luka Iverac, Neven Žnidar, a snimku Benjamin Fabić. Mix i master nosi potpis Mateja Zeca (GIS studio).

- Vidimo se 20.09. u zagrebačkoj Tvornici kulture, legendarnom mjestu dobre mjuze! Vrijeme je da napunimo kupice (čaše), ostavimo brige iza sebe jer svaki dan ima dovoljno svojih briga, i osvjestimo da je život samo jedan. Ne, nije ovo poziv na bezglavo opijanje, ovo je poziv gdje Ogenj dijeli svoju radost i vrijednost življenja svakog dana. Već 10 godina, ideja koju Ogenj širi je radost življenja, izgaranja za ideale koji su itekako vidljivi kroz glazbene uratke. Vidimo se u subotu u Tvornici kulture! - zaključio je Tomislav Mihac Kovačić.

Foto: Dallas records