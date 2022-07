Oglas za posao u dalmatinskom klubu zgrozio: 'Obucite minice, nema sjedenja, grudi van...'

Društvenim mrežama kruži oglas za posao kojeg je navodno objavio jedan noćni klub u Dalmaciji. A kruži i brzo se širi zbog šokantnih zahtjeva poslodavaca prema djevojkama koje bi posao obavljale...

Radno vrijeme je svaku noć od 22 do tri ujutro, svih sedam dana u tjednu, satnica je 40 kuna, a potreban vam je studentski ugovor. Svejedno vaš ili tuđi. Ili prijava. stoji odmah na početku.

Potencijalnim zaposlenicama 'osigurali' su i jedan topli obrok dnevno te smještaj dvije minute pješke od kluba. Kakav je smještaj i koji su uvjeti nisu precizirali. Nismo još došli ni do radnog zadataka.

Kojeg opisuju kao 'umjetno punjenje'.

A to je... Cure bi se trebale ponašati kao da tamo ne rade, već da su same odabrale izlazak u taj klub. I pokušati mušterije 'natjerati' da ih časte sa što više pića "jer to je i klubu i vama u interesu". Pet pića plaćenih od mušterija očekuju svake večeri od svojih zaposlenica. Trebaju animirati goste, a kad ih se ponudi pićem, obavezno naručiti nešto što nije na stolu. Ako im se ne pije, neka ga proliju u wc-u i naruče novo.

Ako gost kojeg 'animiraju' imaju već naručenu bocu, trebaju naručiti nešto drugo, jer su na toj boci već zaradili, stoji u oglasu.

Imaju i dress code: Minice, topići, štikle, full make-up...

Tu su i napomene. Neman grupnih odlazaka u wc i nema zadržavanja tamo. Nema ni sjedenja. Ni korištenja mobitela u privatne svrhe.

Uz napomene tu su i upute. Većinom oko fotografiranja. Uvucite trbuh, grudi van, ravna leđa, ruka na bok...

Ispod objave prikupilo se na stotinu negativnih komentara zgroženih korisnika društvenih mreža.

