Oglasila se bivša djevojka RJ Mittea: 'Ne mogu vjerovati...'

Glumac RJ Mitte, najpoznatiji po ulozi Waltera Whitea Jr. u seriji 'Breaking Bad', preminuo je u dobi od samo 34 godine, a nakon vijesti o smrti, oglasila se njegova bivša djevojka iz tinejdžerskih dana koja danas radio kao fotografkinja, Saint Sasha. Objavila je njihove stare fotografije i napisala kako je Mitte bio 'prva osoba koja joj je pokazala kako se muškarac treba odnositi prema ženi'.

- Prvi put sam se zaljubila s 18 godina. RJ je bio prva osoba koja mi je pokazala kako se muškarac treba odnositi prema ženi. Bio je prvi partner koji me poticao i uz kojeg sam se osjećala nezaustavljivo. Imao je jedno od najplemenitijih srca koje sam imala čast upoznati i ostali smo prijatelji. Ne mogu vjerovati da je ovo stvarnost - napisala je u emotivnoj objavi ispod zajedničkih fotografija iz tinejdžerskih dana.

Foto: Mario Anzuoni

- Nikada ga neću zaboraviti, kao ni to kako sam se uz njega osjećala. Bio je jedinstven. Hvala ti na svemu, RJ. Volim te, prijatelju - dodala je na kraju.

Mitteova iznenadna smrt dogodila se svega godinu dana nakon što se zaručio s Kennedy Suarez na njezin 30. rođendan.

- Presretan sam što sam pronašao svoju osobu, životnu partnericu uz koju želim biti bolji, bez obzira na to što radili. Kennedy mi je sve i jedva čekam da službeno započnemo zajednički život i vidimo kamo će nas nove avanture odvesti - rekao je tada za People.

Mitte je Suarez zaprosio 2025. godine na humanitarnom događaju 'Dia del Sol' održanom u Kaliforniji, gdje su se prikupljala sredstva za organizaciju United CP iz San Diega, a glumac je bio ambasador te organizacije.