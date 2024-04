Oglasio se bivši dečko Taylor Swift kojem je posvetila pjesme s novog albuma: 'Nisam baš...'

Taylor Swift (34) nedavno je izbacila novi album 'The Tortured Poets Department', a obožavatelji tvrde kako je pjevačica opjevala svog bivšeg dečka Mattyja Healyja, pjevača grupe The 1975. Daily Mail navodi kako se sada oglasio Healy i otkrio što misli o novom albumu.

Glazbeni par kratko je izlazio nakon što se Taylor Swift razišla s dugogodišnjim partnerom Joeom Alwynom. No, unatoč kratkoj vezi čini se da mnoge pjesme na albumu govore o engleskom kantautoru.

Navodno pjesme 'Fortnight' i 'The Smallest Man Who Ever Lived' upućuju na slomljeno srce pjevačice nakon prekida njihove romanse.

- Nisam je baš previše slušao, ali siguran sam da je dobra - odgovorio je frontmen grupe The 1975, kada su ga pitali što misli o pjesmi 'The Smallest Man Who Ever Lived', koja se posebice ističe da se odnosi na pjevača. Stihovi govore o čovjeku u 'odijelu Jehovinog svjedoka' i 'njezinom zahrđalom pjenušavom ljetu'.

Naime, Healy je poznat po nošenju prepoznatljivih crnih odijela tijekom nastupa uživo, a vjeruje se kako je par prekinuo u lipnju prošle godine.

Mediji navode da je glazbenik pozitivno reagirao na album, a da su njegovi bližnji bili presretni što je album takav kakav je.

- Matty i dalje ima visoko mišljenje o Taylor, ali svi smo bili nervozni zbog onoga što će reći o njemu na novom albumu. Mattyjeva obitelj bila je zabrinuta da će ga Taylor rastrgati. On se borio s time da mu se život našao pred lupom javnosti i jako mu je dobro krenulo, ali posljednje što mu treba je da svaki Swiftie na svijetu misli da je negativac - dodao je izvor.

Glazbenikova teta Debbie Dedes misli kako njezin nećak sada ljubi manekenku Gabbriette Bechtel i da je s njom jako sretan. Dodala je i kako pjevač nije iznenađen pjesmama jer je Taylor poznata da piše o svim svojim vezama.

- Zato što mi je nećak, znam nešto više o tome što se dogodilo, za razliku od svega što je bilo u medijima - zaključila je.

Iako neke od pjesama, nagađaju obožavatelji pjevačice, govore o Healyju, druge pjesme i sam naslov albuma navodno se odnose na glumca Joea Alwyna, s kojim je Swift bila šest godina.

Navodno je razlog tog naziva bio intervju u kojem je glumac rekao da s kolegama Paulom Mescalom i Andrewom Scottom ima grupu na WhatsAppu naziva 'The Tortured Man Club'.