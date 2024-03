Oglasio se čovjek koji je snimio princezu Kate: 'To nije ona? Ne budite smiješni, jasno se vidi!'

Nakon što su počele kružiti fotografije i video princeze od Walesa, Kate Middleton (42) koja se nakon dugo vremena pojavila u javnosti, mnogi nisu uvjereni da je to uistinu ona. Naime, princezu Kate uhvatili su fotografi u rijetkom pojavljivanju u javnosti nakon što je nestala iz javnosti poslije teške operacije, piše The Sun. No, javio se čovjek iza kamere koji je snimio princezu i potvrdio da je to zaista bila ona.

Nelson Silva (40) je snimio Kate i princa Williama tijekom vikenda u dućanu s domaćim proizvodima u Windsoru, nedaleko od svoga doma Adelaide Cottage. Fotografiju možete pogledati OVDJE.

Tvrdnje kako to nije bila Kate na snimci za njega su, kaže, 'smiješne' te dodao je kako osoblje koje ju je tad prepoznalo bilo 'uzbuđeno', piše Mirror.

Foto: Jonathan Brady/PRESS ASSOCIATION

TMZ je objavio i video princeze u kupovini. Video možete pogledati OVDJE.

Teorije o videu su razne, a na društvenim se mrežama proširila glasina da nije riječ o 'pravoj' Kate, već o njezinoj dvojnici.

Nelson je izjavio kako je 'zbunjen' zbog tih tvrdnji jer je pružio očigledan dokaz. Za The Sun, koji je video objavio, rekao je:

- Ovo je video koji jasno prikazuje nju i Williama. Vidio sam ih svojim očima. Mislio sam da će se situacija smiriti nakon što je ovo objavljeno - rekao je te se prisjetio kako je kraljevski par lijepo razgovarao s osobljem.

Foto: Doug Seeburg/NEWS SYNDICATION

- Kad sam otišao platiti svoje proizvode, djevojka za pultom je bila toliko šokirana da je jedva disala. Svi su bili jako uzbuđeni. Bila je to stvarno lijepa atmosfera.

Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

Kasnije je objasnio da kako je kraljevski par izgledao opušteno i sretno, a princ William je bio zaštitnički nastrojen prema princezi. Prestao ih je snimati jer ih nije htio dovoditi u neugodnu situaciju.

- Kate je samo htjela prošetati sa svojim suprugom. Dobro izgleda, a sada možete prestati s glasinama! - zaključuje za Mirror.