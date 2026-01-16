Ove su optužbe potpuno lažne i jako me rastužuju, rekao je legendarni glazbenik. Dodao je kako je pronašao 'veliku utjehu' u porukama podrške
Oglasio se Julio Iglesias: Nikad nisam seksualno zlostavljao ili prisiljavao bilo koju ženu
Španjolski pjevač Julio Iglesias (82) negirao je zlostavljanje dviju bivših kućnih pomoćnica koje su protiv njega podnijele kaznenu prijavu, opisujući optužbe kao lažne, u objavi na društvenim mrežama u četvrtak.
Tužiteljstvo španjolskog Visokog suda priopćilo je da je pokrenulo preliminarni postupak zbog prijave za koju je skupina za ljudska prava upozorila da uključuje trgovinu ljudima za prisilni rad i ropstvo, seksualno zlostavljanje i kršenje prava radnika.
- Poričem da sam zlostavljao, prisiljavao ili omalovažavao bilo koju ženu. Ove su optužbe potpuno lažne i jako me rastužuju - rekao je Iglesias u izjavi s njegovim potpisom objavljenoj na njegovom Instagram profilu.
Iglesias, jedan od najprodavanijih latino umjetnika na svijetu s više od 300 milijuna prodanih ploča na 14 jezika, dodao je da je pronašao 'veliku utjehu' u porukama podrške.
Grupa za ljudska prava Women's Link Worldwide podnijela je tužbu 5. siječnja u ime dviju žena, identificiranih pseudonimima Rebeca i Laura, nakon trogodišnje istrage američke televizijske kuće Univision i španjolskog portala elDiario.es.
Grupa je opisala podnositeljice tužbi kao mlade Latinoamerikanke 'u ranjivim situacijama koje su uvelike ovisne o svojim plaćama zbog svojih ekonomskih i socijalnih uvjeta'. U izvješćima se navodi da su deset mjeseci 2021. godine radile u Iglesiasovim karipskim rezidencijama u Dominikanskoj Republici i na Bahamima.
Sud nije pružio detalje o slučaju, koji podliježe pravilima tajnosti.
Pokušaji Reutersa da kontaktira predstavnike Iglesiasa putem e-pošte i telefona ostali su bez odgovora, dok je njegova diskografska kuća Sony odbila komentirati optužbe.
