NAKON OPTUŽBI

Oglasio se Julio Iglesias: Nikad nisam seksualno zlostavljao ili prisiljavao bilo koju ženu

Oglasio se Julio Iglesias: Nikad nisam seksualno zlostavljao ili prisiljavao bilo koju ženu
Julio Iglesias presented with Most Successful Latin Artist of All Time Award - London | Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL

Ove su optužbe potpuno lažne i jako me rastužuju, rekao je legendarni glazbenik. Dodao je kako je pronašao 'veliku utjehu' u porukama podrške

Španjolski pjevač Julio Iglesias (82) negirao je zlostavljanje dviju bivših kućnih pomoćnica koje su protiv njega podnijele kaznenu prijavu, opisujući optužbe kao lažne, u objavi na društvenim mrežama u četvrtak.

FILE PHOTO: Honorary degree recipient recording artist Julio Iglesias is recognized during Berklee College of Music's Commencement Concert in Boston
FILE PHOTO: Honorary degree recipient recording artist Julio Iglesias is recognized during Berklee College of Music's Commencement Concert in Boston | Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Tužiteljstvo španjolskog Visokog suda priopćilo je da je pokrenulo preliminarni postupak zbog prijave za koju je skupina za ljudska prava upozorila da uključuje trgovinu ljudima za prisilni rad i ropstvo, seksualno zlostavljanje i kršenje prava radnika.

- Poričem da sam zlostavljao, prisiljavao ili omalovažavao bilo koju ženu. Ove su optužbe potpuno lažne i jako me rastužuju - rekao je Iglesias u izjavi s njegovim potpisom objavljenoj na njegovom Instagram profilu.

Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL

Iglesias, jedan od najprodavanijih latino umjetnika na svijetu s više od 300 milijuna prodanih ploča na 14 jezika, dodao je da je pronašao 'veliku utjehu' u porukama podrške.

Grupa za ljudska prava Women's Link Worldwide podnijela je tužbu 5. siječnja u ime dviju žena, identificiranih pseudonimima Rebeca i Laura, nakon trogodišnje istrage američke televizijske kuće Univision i španjolskog portala elDiario.es.

Julio Iglesias presented with Most Successful Latin Artist of All Time Award - London
Julio Iglesias presented with Most Successful Latin Artist of All Time Award - London | Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL

Grupa je opisala podnositeljice tužbi kao mlade Latinoamerikanke 'u ranjivim situacijama koje su uvelike ovisne o svojim plaćama zbog svojih ekonomskih i socijalnih uvjeta'. U izvješćima se navodi da su deset mjeseci 2021. godine radile u Iglesiasovim karipskim rezidencijama u Dominikanskoj Republici i na Bahamima.

Sud nije pružio detalje o slučaju, koji podliježe pravilima tajnosti.

Pokušaji Reutersa da kontaktira predstavnike Iglesiasa putem e-pošte i telefona ostali su bez odgovora, dok je njegova diskografska kuća Sony odbila komentirati optužbe.

