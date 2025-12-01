Oglasio se tim Brigitte Bardot: 'Ona se trenutačno oporavlja...'

To je uslijedilo nakon nedavnih medijskih napisa da je 91-godišnja Brigitte Bardot ponovno hospitalizirana u Toulonu, na jugu Francuske, prošli mjesec, nakon ranijeg boravka u bolnici u listopadu zbog operacije koju je njezin ured tada opisao kao manju.

- Kao odgovor na širenje netočnih informacija zadnjih dana, gospođa Brigitte Bardot želi podsjetiti sve da se trenutačno oporavlja, da bi cijenila poštivanje svoje privatnosti te poziva sve na smirenost - stoji u priopćenju.

- Gospođa Bardot želi umiriti one koji su iskreno zabrinuti za nju. Šalje im ovu poruku: ‘Šaljem vam svima svoju ljubav.’

Bardot je postala svjetski poznata pedesetih i šezdesetih godina zbog svojih slobodoumnih uloga u filmovima poput „I Bog stvori ženu”. Kao pjevačica, također je objavila nekoliko albuma u to vrijeme.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

Prestala je glumiti sedamdesetih godina, trajno se preselila u Saint-Tropez na francuskoj rivijeri i posvetila se zaštiti životinja putem zaklade koja nosi njezino ime