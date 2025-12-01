Bivša francuska filmska zvijezda i aktivistica za prava životinja Brigitte Bardot trenutačno se oporavlja i želi umiriti sve koji su zabrinuti za njezino zdravlje, priopćila je njezina zaklada
Oglasio se tim Brigitte Bardot: 'Ona se trenutačno oporavlja...'
To je uslijedilo nakon nedavnih medijskih napisa da je 91-godišnja Brigitte Bardot ponovno hospitalizirana u Toulonu, na jugu Francuske, prošli mjesec, nakon ranijeg boravka u bolnici u listopadu zbog operacije koju je njezin ured tada opisao kao manju.
- Kao odgovor na širenje netočnih informacija zadnjih dana, gospođa Brigitte Bardot želi podsjetiti sve da se trenutačno oporavlja, da bi cijenila poštivanje svoje privatnosti te poziva sve na smirenost - stoji u priopćenju.
- Gospođa Bardot želi umiriti one koji su iskreno zabrinuti za nju. Šalje im ovu poruku: ‘Šaljem vam svima svoju ljubav.’
Bardot je postala svjetski poznata pedesetih i šezdesetih godina zbog svojih slobodoumnih uloga u filmovima poput „I Bog stvori ženu”. Kao pjevačica, također je objavila nekoliko albuma u to vrijeme.
Prestala je glumiti sedamdesetih godina, trajno se preselila u Saint-Tropez na francuskoj rivijeri i posvetila se zaštiti životinja putem zaklade koja nosi njezino ime
