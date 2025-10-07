Oho! Što je ovo? Jennifer Lopez i Ben Affleck pozirali zagrljeni...

U ponedjeljak je u New Yorku održana premijera filma 'Kiss of the Spider Woman', a na događaj su stigli i zvijezda mjuzikla, Jennifer Lopez i izvršni producent filma, Ben Affleck. Bivši par zajedno je pozirao na crvenom tepihu, a nisu skrivali osmijeh. Na premijeri su bivši supružnici pozirali zajedno u znak proslave produkcije, a na nekoliko fotografija uhvaćeni su kako čavrljaju.

Foto: Profimedia

Prije projekcije, Lopez je predstavila film i zahvalila svom bivšem suprugu, rekavši: "Puno vam hvala, hvala svima što ste večeras ovdje. Hvala, Bene, ovaj film ne bi bio snimljen bez Bena i bez Artist Equityja."

“Pročitala sam scenarij, ako znate, bila sam u krevetu i bila sam dirnuta”, nastavila je. "Mogu pjevati, mogu plesati, mogu glumiti. Mogu biti stara holivudska filmska zvijezda", zahvalno je rekla Lopez.

Podsjetimo, bivši par upoznao se 2002. kada su započeli vezu. Nakon raskida zaruka 2004. oboje su ulazili u druge veze i zasnovali vlastite obitelji. Zatim su 2021. obnovili svoju romansu i vjenčali se na intimnoj ceremoniji u Las Vegasu u srpnju 2022. Sljedećeg mjeseca proslavili su svoje vjenčanje drugom ceremonijom u Georgiji pred prijateljima i obitelji. Nakon dvije godine su se razveli, navodeći kao razlog nepomirljive razlike.

U jednom intervju u emisiji Today Jennifer je rekla kako je rad na filmu bio iscjeljujuće iskustvo.

"Smiješno je, film govori o bijegu od stvarnosti. Govori o tome kako nas filmovi i umjetnost spašavaju u najtežim razdobljima naših života. Rad na ovom projektu bilo je takvo ostvarenje sna za mene da mi je stvarno pomoglo da nekako preživim trenutak koji je bio težak i u mom osobnom životu.", zaključila je.

Tijekom TV nastupa, Lopez je također komentirala njihovim razvod: "Stvari se događaju, moraš nastaviti.", rekla je.