Oliver je do zadnjeg dana zezao snahu da je velika zbog trbuha

Ovih dana bi snaha Olivera Dragojevića, Korčulanka Karmen, supruga sina Davora, trebala roditi njihovo prvo dijete, dečka. Oliveru će to biti šesti unuk. Odlučili su mu dati ime Marko.

Foto: Privatni album OBITELJ I MORE Oliver je najviše volio biti uz obitelj na, kako ju je zvao, “svojoj barci”

Prvog unuka, Duju, dobio je na dan Sv. Duje, 7. svibnja 2008. godine. Po zaštitniku Splita Oliverov unuk je dobio ime. Po unuku je Oliver nazvao mali brod kojim je išao na plovidbe oko Korčule. Tri godine kasnije Oliverov sin Dino i supruga Nevena dobili su blizance, Luciju i Tonija. Oliverov sin Damir i njegova supruga Vanda prije četiri godine dobili su kćer Margitu, a prije pola godina i sina Vinka. Oliver ih je sve jednako volio i obožavao. Obitelj mu je oduvijek bila sve.

I U BOLNICI SE ZAFRKAVAO

- Zezao je nevjestu zbog trbuha, da je velika, do zadnjeg dana. Ma ona je sitna. To je on nju zafrkavao. Neizmjerno mu se veselio - kaže Vesna Dragojević o pokojnom suprugu Oliveru, za kojeg su svi koji su ga imalo bolje znali rekli da je bio velik zafrkant i silno skroman i duhovit čovjek, kojeg velika slava nije promijenila.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL SHRVANA TUGOM Vesna kaže da je Oliver bio miran jer su složna obitelj i znao je da je sve u redu

U bolnici se i u najtežim danima zezao i s osobljem te pričao viceve. S obitelji se Vesna još nalazi u Veloj Luci, u kojoj su ostali nakon ispraćaja, prvo u splitskom HNK pa na Rivi, a onda u Veloj Luci. U Split se vraćaju za desetak dana.

- On bi u kući na trećem katu gledao televizor. Još mi dođe da ga zazovem da se spusti na večeru ili ručak. Nije mi došlo svijesti, a mislim da niti neće – kaže Vesna. Najteže joj je pao upravo ispraćaj. Olivera su ispratile tisuće ljudi, kako u Splitu tako i u Veloj Luci. Ljudi su brodovima ispraćali svoga kapetana, kako su ga zvali prijatelji i obožavatelji, a Torcida je bakljama obasjala zvonik sv. Duje.

Foto: Privatni album VELIKI ISPRAĆAJ Vesna je priznala da ju je iznenadio ispraćaj kakav su mu priredili obožavatelji

Najteže zvono, bumbal, rijetko kada zvoni, ali za Olivera je tog dana zvonio dvaput. Nakon izlaska iz crkve te nakon što je isplovio katamaran prema Veloj Luci, ispratile su ga stotine brodica.

- Još smo pod šokom, ono nas je sve jako iznenadilo. Nismo mogli ni sanjati da će biti tako - priznala je Vesna.

RADIO ŠTO JE NAJVIŠE VOLIO

Žalovanja u kući Dragojevićevih nisu imali jer su tako htjeli.

- Znam da bi nam tada došao cijeli otok - objasnila je Vesna. Kako je rekla, primili su na stotine, a možda i tisuće poruka sućuti od obitelji, prijatelja, kolega, ali i od potpuno nepoznatih ljudi.

- Sigurna sam da bi rekao kako su svi poludjeli i dodao: ‘Kao da sam ja neka faca. Radio sam samo ono što sam najviše volio’ - rekla je Vesna u emotivnoj objavi koju je napisala na svojoj društvenoj mreži nakon Oliverove smrti.

Foto: Privatni album UVIJEK ZAJEDNO Oliver i Vesna u braku su bili 44 godine. Pjevač je uvijek isticao kako je bila uz njeg

Oliver Dragojević svirao je u Dubrovačkim trubadurima početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Vesnu je prvi put vidio kako prolazi Stradunom 13. svibnja 1973., priznao je kako mu se taj dan urezao u sjećanje.

- Prošla je kraj mene, imala je crno-crvenu kosu. Okrenuo sam se, a i ona u isto vrijeme. Danima sam se raspitivao tko je ona. Bilo je popularno sastajalište u Gradskoj kavani, objasnili su mi tko je i posrednik je dogovorio susret. Našli smo je jednog jutra u toj Gradskoj kavani, ne znam je li to bio spoj, ali dogovorili smo se ponovno vidjeti to popodne. Našli smo se u parku i nekako dogovorili vezu - opisivao je Oliver početak velike ljubavne priče.

SVADBA NAKON GODINU DANA VEZE

Imao je tada 26 godina, a Vesna 19. Baš u to vrijeme odlučio je da mu je dosta samačkog života i ludovanja. Tad mu se sudbinski ukazala Vesna, koja mu je 1974. postala supruga.

Foto: Vanja Zubcic/PIXSELL UNUK DUJE DOĐE I UVIJEK LUPA PO INSTRUMENTIMA Najstariji unuk je Duje (11), slijede blizanci Lucija i Toni (8), Margita (4) te Vinko (1). Uskoro stiže i šesti... - Duje je još premalen da bi mogao reći koliko ga zanima glazba, ali kada dođe, lupeta po instrumentima i prstićima prebire po gitari. Voli pjesmu ‘Morski vuk’ - rekao je Oliver.

- Vjenčali smo se u našem stanu pred desetak ljudi. Otac, mater, brat i njegova cura, žena, ja i dva-tri prijatelja. Nije bilo novca, nije bilo ničega, pa su moji i njeni morali dignuti kredit. A bilo nam je super. Jedan je donio vino, otac je išao po meso, a ja sam organizirao tortu. Malo smo zapivali, a navečer otišli u jedan bar koji je imao program. Tamo smo od umora svi zaspali - prepričavao je Oliver.

Godinu dana nakon svadbe dobili su sina Dina, a 1978. blizance Davora i Damira. Živjeli su tad u stanu Oliverova oca, gdje mu je živio i brat, pa ih je u stanu bilo 11. Kako je rekao, u kući im nikad nije bilo dosadno, a željeli su i barem jednu curicu u obitelji.

Foto: PIXSELL

- Završila sam medicinsku školu i radila kao medicinska sestra pet godina na dječjem odjelu bolnice u Dubrovniku. Dovoljno znam o njezi i odgoju djece, nije mi ih teško odgojiti i više od troje, ako ih bude - rekla je Vesna na Oliverovu želju. Početkom osamdesetih preselili su se u stan u potkrovlju na Gripama. Bili su presretni, a Olivera je Vesna ispravljala kad bi on rekao “kako je dobio stan”.

- Da ja nisam dobila blizance, znaš kad bi dobio taj stan - u šali ga je upitala supruga.

OBITELJ NA PRVOM MJESTU

Sloga i humor u svim situacijama bili su obilježje doma Dragojevićevih. Vesna je priznala da ju je Oliverova duhovitost možda i najviše privukla. “Bojala” se i njegove pobjede na Splitskom festivalu.

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

- Zavoljela sam ga jer je bio duhovit, jednostavan i drag. Da nije ostao takav, ne bismo ostali zajedno, a plašila sam se da ga slava ne promijeni - otkrila je Vesna. Legendarni pjevač rekao je kako je Vesna uvijek i u svakoj situaciji bila uz njega i najbolja podrška. Pričao je da ne postoji nitko bolji tko će mu reći mišljenje o nekoj pjesmi. Oliver je to znao cijeniti.

- Najvažniji su razumijevanje i tolerancija, a kako postaješ zreliji, tako shvaćaš neke pogreške pa ih više ne ponavljaš. Sretan sam što imam dobru ženu koja me nakon puta dočeka s onim što najviše volim, a to je tanjur domaće tople juhe.

Foto: Ognjen Karabegovic/HaloPix/PIXSELL

Obitelj mu je oduvijek puno značila, a to je dokazivao i svojim postupcima. Nije želio pjevati za Novu godinu, iako su mu nudili ogroman novac, a i ljeta je rezervirao za druženje s obitelji te prijateljima u “svojoj” Veloj Luci. Previše su mu ti trenuci značili...

- Kod kuće nikad nisam bio Oliver Dragojević nego otac. Uvijek nastojim biti iskren u svemu što radim - rekao je. Oliver je imao petero unučadi. Šestog, koji se uskoro treba roditi, nažalost, nije dočekao.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Trudim se biti dobar djed. Pjevam im uspavanke, a svi su bili na mojem koncertu - rekao je Oliver.

