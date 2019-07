Oliver je obožavao 'Naše malo misto', vraćala ga u djetinjstvo

Laku noć Luigi, laku noć Bepina,život nije vengo lažina i pina, ma ste isto prošli điron sve lipote, pjevao je 1982. Oliver Dragojević fasciniran serijom “Naše malo misto”. Gledao ju je svaki dan i 36 godina kasnije.

Oliver je uvjerljivo bio najveći fan kultne serije. Radi ljepote tadašnjeg življenja, lakoće komuniciranja, istine i ljubavi u opasnim vremenima. Dok su se ljudi glumcima serije obraćali s “doktore”, “Bepina”, “Roko” ili “Anđa”, a bilo je i onih koji su od Luigija tražili liječnički savjet, Oliver je sjedio doma i seriju vrtio do besvijesti. Pjevač je danas simbol svega što smo kod glavnih junaka voljeli - topline, iskrenosti, ljubavi, dobrote, pjesme...

Oliverova najdraža epizoda “Našeg malog mista” bila je “Borbena polnoćka”. Dr. Luigi mu je bio omiljeni lik i stalno je citirao njegove izjave. Mogao ih je govoriti po cijele dane, a omiljena mu je bila: “Vidiš kako si pametan, a ko bi reka, pariš ka neka stvar”.

- Oliver nije puno poznavao Smoju, ali je pročitao sve njegove knjige, a to je u stvari bilo jedino što je čitao. Bilo mu je žao kad je Smoje umro. Govorio je da bi tek sad imao materijala za pisati. Sve je scene ‘Malog mista’ znao napamet, a silom prilika i ja sam naučila napamet jer se to gledalo po cijeli dan, od jutra do navečer - i na putu, i u hotelu... I svaki put bi čuo nešto novo. Njega je ta serija vraćala u djetinjstvo - rekla je udovica splitskoga glazbenika.

IMAO JE SVE SMOJINE KNJIGE

Prisjetila se balota, scene kad je doktoru Luigiju važniji jedan poen nego žena koja se porađa. To je Oliveru bilo fenomenalno. Smoju je obožavao, doma su imali njegove knjige. “Malo misto” je Olivera vraćalo nazad u ono doba kad se drukčije živjelo, jer nije volio tehnologiju, ništa moderno, ni sve što se događa u današnje vrijeme. Baš poput omiljenih mu junaka, i Oliver je imao svoje Velo i Malo misto. Velo misto bio je njegov Split, a Malo misto najdraža mu Vela Luka. Dvije neraskidive ljubavi. No u njegovu Velom mistu, na prozoru zgrade od tri kata, na splitskim Gripama, na onom zadnjem, u kojoj je nekad živio, sad su zatvorene škure. Susjedi pamte da je u tom stanu od 95 kvadrata nekad bilo vrlo živo, s 11 članova obitelj Dragojević. Danas tamo živi pjevačev nećak Marko, sin Oliverova brata Aljoše.

U stanu su živjeli njegov otac i majka, brat Aljoša sa suprugom i dvoje djece, te Oliver i Vesna s njihovo troje djece.

- Vesna je ovdje rodila - priča nam susjeda Tomica koja živi kat ispod. Znatiželjno je provirila na balkon s kuhačom u ruci.

Topao ljetni dan, u ulici Vidilica tek pokoji prolaznik, odnosno turisti koji dolaze u apartmane.

- Nema vam više nikoga ode, ja sam najstariji stanar tu, ali dođite gore da vidite kako je to izgledalo - govori nam gospođa Tomica. Ulazimo u starinski stan s visokim stropovima, točno ispod Oliverova.

- Ja sam ode od ‘73. Oni su, sjećam se kao da je bilo jučer, došli nekoliko godina iza nas, možda 1975., 1976. godine - govori gospođa Tomica.

Sjeća se da su imali veliku sobu gdje je njezin dnevni boravak i kuhinju sa sjeverne strane. Oliver i njegova obitelj ostali su joj u lijepom sjećanju, iako se nisu previše družili i pili kave.

- Ja sam radila. Kad dođeš kući, čeka te posal, sutra opet, svaki svojim putem - kaže gospođa Tomica i ističe da Olivera pamti kao velikog šaljivdžiju.

VOLIO JE DICU I NOGOMET

- Volio je društvo, dicu, igrao je s njima nogomet u dvoru - kaže.

Dok je Oliver putovao, svirao i pjevao, nastavlja susjeda, Vesna je podizala i odgajala njihovu djecu. Upoznali su se u Dubrovniku 1973. Odmah su se zaljubili, a osam mjeseci poslije i vjenčali.

- Zavoljela sam ga zato što je bio duhovit, srdačan i drag te, iznad svega, u pravom smislu te riječi - dobar. Da nije takav, ne bismo ostali zajedno - rekla je Vesna. U braku su ostali 45 godina...

